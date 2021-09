Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θωμαΐδης: τέλος Οκτωβρίου το 5ο κύμα της πανδημίας

Τι δείχνουν τα νούμερα για την κατάσταση στη χώρα μας. Τι αναμένεται προς το τέλος Οκτωβρίου. Τζανάκης και Θωμαϊδης δίνουν απαντήσεις.

Για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας μίλησαν στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” ο Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας Νίκος Θωμαΐδης και ο Καθηγητής Πνευμονολογίας Νικόλαος Τζανάκης.

Όπως είπε ο κ. Θωμαΐδης, το 4ο κύμα της πανδημίας θα κορυφωθεί τον Οκτώβριο με 3.500 κρούσματα ημερησίως παρά τη σταθεροποίηση που δείχνουν τα νούμερα.

Παράλληλα προέβλεψε ότι στο τέλος του Οκτώβρη θα έρθει το 5οκύμα της πανδημίας. “Θα αυξηθεί η διάδοση στην κοινότητα σε όσους δεν είναι εμβολιασμένοι. Έτσι μπορεί να έχουμε μια κορύφωση προς το τέλος Οκτωβρίου, ένα 5ο κύμα” είπε χαρακτηριστικά.

"Είχαμε πει ότι θα δούμε μείωση και αυτό είδαμε. Υπάρχει μια σταθεροποίηση, πολύ αισιόδοξη, που θα συνεχίσει τις επόμενες δύο, τρεις εβδομάδες. Κι αυτό γιατί αντικαθίσταται η κινητικότητα των παιδιών με την κανονικότητα στα σχολεία με υγειονομικά πρωτόκολλα και πολλά τεστ. Αυτό μπορεί να συγκρατήσει τους αριθμούς" εξήγησε και σημείωσε ότι η επιδημιολογική εικόνα στην Ελλάδα, με κάποιες εξαιρέσεις, είναι πολύ καλή. Όμως καταγράφεται αύξηση του ιικού φορτίου στα λύμματα, κάτι που αναμένεται να φανεί στα κρούσματα τις ερχόμενες ημέρες, με την Αττική να αναμένεται να δει αύξηση κρουσμάτων κατά 200-250.

"Εκείνο που παρατηρήσαμε μετά την 1η Σεπτεμβρίου ήταν ότι οι εκδρομείς επέστρεψαν χωρίς κανένα πρόβλημα. Η χαλαρότητα των διακοπών υποκαταστάθηκε από μια κανονικότητα, η οποία δεν προσέδωσε μια προβληματική στην πανδημία. Έτσι τα κρούσματα από 3.000 την ημέρα έπεσαν σε 2.000" τόνισε από πλευράς του ο κ. Τζανάκης.

