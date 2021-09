Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στο Ηράκλειο - Παπαζάχος: άγνωστο το ρήγμα που προκάλεσε τα 5,8 Ρίχτερ

Επιφυλακτικοί οι σεισμολόγοι του ΑΠΘ για την ισχυρή σεισμική δόνηση στην Κρήτη. Είναι τα 5,8 Ρίχτερ ο κύριος σεισμός ή όχι.

Παντελώς άγνωστο είναι το ρήγμα που προκάλεσε τον σημερινό σεισμό των 5,8 Ρίχτερ στο Αρκαλοχώρι του Ηρακλείου Κρήτης, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο καθηγητής Φυσικής της Λιθόσφαιρας, Σεισμολογίας και Γεωφυσικής στο ΑΠΘ Κωνσταντίνος Παπαζάχος.

«Το συγκεκριμένο ρήγμα στη λεκάνη του Ηρακλείου, που σίγουρα έδωσε σεισμούς πριν από εκατοντάδες χρόνια, δεν ήταν γνωστό ούτε χαρτογραφημένο και δεν είχε μελετηθεί. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά ρήγματα στην Ελλάδα που δεν ξέρουμε κάτι ιδιαίτερο και δίνουν σεισμούς που μας εκπλήσσουν αφού είναι ελάχιστα μελετημένα», είπε ο κ. Παπαζάχος. Εκτίμησε δε, ότι ο σεισμός στο Αρκαλοχώρι «ήταν μάλλον ο κύριος σεισμός».

Οι σεισμολόγοι θα παραμείνουν σε επιφυλακή και τα επόμενα 24ωρα παρακολουθώντας το φαινόμενο, όπως πρόσθεσε, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ «Πρακτορείο 104,9 Fm» ο καθηγητής Σεισμολογίας του ΑΠΘ, Μανώλης Σκορδύλης.

«Κανείς δεν μπορεί να είναι απολύτως σίγουρος, όμως το πιθανότερο είναι ότι επρόκειτο για τον κύριο σεισμό. Θα πρέπει να περιμένουμε ένα με δύο 24ωρα», είπε ο κ. Σκορδύλης και πρόσθεσε: «η Κρήτη δίνει ισχυρούς σεισμούς, όμως το θέμα είναι το σημείο, όπου εκδηλώνεται ένας σεισμός. Είναι κάποιες περιοχές που φιλοξενούν μεγάλα ρήγματα που μπορούν να δώσουν μεγάλους σεισμούς και κάποιες άλλες μικρότερα ρήγματα, που θα δώσουν σεισμούς μέτριας έντασης».

