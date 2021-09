Υγεία - Περιβάλλον

Πλεύρης για Μυρτώ: Η επαφή με την οικογένειά της και η δέσμευση

Την αμέριστη στήριξη του στην Μυρτώ που βιάστηκε και κακοποιήθηκε το καλοκαίρι του 2012.

Σε επαφή με την οικογένεια της Μυρτούς από την Πάρο, η μητέρα της οποίας χθες είχε αναφερθεί στη δυσκολία μετάβασης σε ειδικό κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, ήρθε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης.

Στο πλαίσιο τοποθέτησής του στην κοινοβουλευτική επιτροπή που επεξεργάζεται τη σύμβαση δωρεάς του Ιδρύματος Νιάρχος για την αναβάθμιση υποδομών στον τομέα της Υγείας, ο κ. Πλεύρης είπε ότι ως υπουργός και ως άνθρωπος βρίσκομαι «απόλυτα δίπλα στη Μυρτώ προκειμένου να λυθούν όλες οι διαδικασίες, που δεν αφορούν την ελληνική πλευρά, αλλά μπορεί η ελληνική πλευρά να συμβάλει σε αυτήν την κατεύθυνση, προκειμένου (η Μυρτώ) να έχει την καλύτερη δυνατή θεραπεία». Όπως πρόσθεσε, επιτέλους, το κορίτσι που ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ με μία εγκληματική ενέργεια, να μπορέσει να αισθανθεί ότι η πολιτεία είναι απόλυτα δίπλα της. Τόνισε, δε, ότι «θα προσπαθήσω κατά το δυνατό, και στις αρμοδιότητες που μου αναλογούν, να λύσω τα θέματα που θα μου θέσει η οικογένεια».

Απαντώντας σε παρέμβαση του πρώην υπουργού Υγείας, Ανδρέα Ξανθού, «για αποκλεισμό γυναίκας-γιατρού από θέση στο ΕΣΥ» με το σκεπτικό «ότι δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στα ιατρικά της καθήκοντα επειδή είναι μητέρα δυο παιδιών», ο κ. Πλεύρης ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής πως έχει συνεννοηθεί με την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας, Μίνα Γκάγκα, η οποία έχει ήδη ζητήσει τον σχετικό φάκελο ώστε να εξεταστεί εάν υπάρχει αντικειμενικό θέμα ή οποιοδήποτε άλλο θέμα, όπως ανέφερε ο κ. Ξανθός. «Να είστε σίγουροι ότι η αναπληρώτρια θα επέμβει και θα κάνει όλες τις ενέργειες», σημείωσε ο κ. Πλεύρης και διαβεβαίωσε: «Το εξετάζουμε στον βαθμό που έχουμε αντικειμενική κρίση, ασχέτως των όσων γράφτηκαν, αλλά εάν υπάρχει υπονοούμενο άλλης φύσεως ως προς την κρίση που έχει να κάνει με τη θέση της συγκεκριμένης μητέρας και με τα παιδιά της να ξέρετε ότι θα επιληφθούμε».

Τέλος, ο υπουργός Υγείας διευκρίνισε ότι η διάταξη του νομοσχεδίου για μη εκτέλεση της απέλασης παράνομων μεταναστών που θα προσέλθουν να εμβολιαστούν αφορά ακριβώς τη στιγμή του εμβολιασμού. «Δεν υπάρχει αναστολή με την έννοια της πριμοδότησης, απλώς εκείνη τη στιγμή δεν θα μπορεί να εκτελεστεί η απόφαση απέλασης», υπογράμμισε ο κ. Πλεύρης.

