Ανεμβολίαστοι - Θεσσαλονίκη: τα rapid test “εξαφανίστηκαν” από τα φαρμακεία

Ξεπούλησαν τα φαρμακεία το Σαββατοκύριακο! Τι δήλωσε ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Το χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού στη Θεσσαλονίκη διαπιστώνουν καθημερινά και οι φαρμακοποιοί της περιοχής. Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Διονύσης Ευγενίδης, μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στον “Real FM 107,1”.

«Τα φαρμακεία που δούλευαν το Σαββατοκύριακο και εφημέρευαν πρωί και βράδυ ξεπούλησαν τα rapid test», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ευγενίδης, επισημαίνοντας πως είναι τελικά πάρα πολύς ο κόσμος που δεν έχει εμβολιαστεί και πρέπει να κάνει rapid test τα οποία – σημειωτέον - πληρώνει από την τσέπη του.

Επίσης, ο πρόεδρος του ΦΣΘ αναφέρθηκε - με αφορμή τη διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώθηκε από τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης για την Παγκόσμια Ημέρα Φαρμακοποιού - στον ρόλο που διαδραματίζουν οι φαρμακοποιοί και στη διάρκεια της πανδημίας.

