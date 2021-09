Οικονομία

Το Pricefox στις top 50 ανερχόμενες Insurtech εταιρείες στην Ευρώπη

Σημαντική διάκριση, μεταξύ χιλιάδων υποψηφιοτήτων, για την εταιρεία που έχει “ταράξει τα νερά” στον κλάδο των ασφαλιστικών εταιρειών.

To Pricefox επιλέχθηκε ανάμεσα σε χιλιάδες υποψήφιους, Νο.50 στο Insurtech Insights #Future50 Europe, στις πλέον καινοτόμες start up που διαμορφώνουν το ασφαλιστικό τοπίο στην Ευρώπη.

Αυτό το βραβείο είναι το αποκορύφωμα πολλών μηνών έρευνας και βαθμολόγησης των πιο εντυπωσιακών insurtechs στον ασφαλιστικό κλάδο. Χιλιάδες insurtechs κατατάχθηκαν σε μια σύντομη λίστα άνω των 300 προτού το τελικό Future50 επιλεγεί από μια ομάδα περισσότερων από 20 κριτών – διευθυντικών στελεχών του κλάδου.

Το Future50 είναι η πιο αξιόπιστη κατάταξη των ανερχόμενων insurtech start up στον κόσμο. Δείτε ολόκληρη τη λίστα του Future50 εδώ

Ο Δημήτρης Τσατίρης, CEO και Co-Founder του Pricefox, παραχώρησε την παρακάτω συνέντευξη:

1. Γιατί είναι τώρα, μια συναρπαστική περίοδος για να γίνεις ένας ανερχόμενος insurtech;

Δεν υπήρξε ποτέ περίοδος πιο έντονης αλλαγής στο χώρο μας, από τον προηγούμενο χρόνο. Αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια ευθυγράμμιση σχετικά με τη σημασία και την ευκαιρία που αποτελεί η ψηφιοποιήση του κλάδου γενικότερα, με όλους τους ενδιαφερόμενους (Ασφαλιστικές Εταιρείες, Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές). Είναι συναρπαστικό να βλέπεις τόσες επιχειρήσεις (start up ή μη) να κάνουν ό, τι καλύτερο μπορούν και να αποτελούν κινητήριο δύναμη στην εξέλιξη του κλάδου. Πιστεύω πραγματικά ότι μετά το πέρας αυτής της παραγωγικής περιόδου, ο ασφαλιστικός κλάδος θα έχει αλλάξει άρδην, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στους πελάτες και τις πραγματικές τους ανάγκες. Δεν υπήρξε ποτέ καλύτερη στιγμή για να εργαστείτε ή να δημιουργήσετε κάποιος τη δική του εταιρεία insurtech!

2. Ποιο ήταν το κορυφαίο σημείο της καριέρας σας μέχρι σήμερα;

Χωρίς αμφιβολία χτίζοντας από το μηδέν την ομάδας του Pricefox. Αξιοποιώντας το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας, για να βρεθεί το σωστό μείγμα νέων και έμπειρων ατόμων που θέλουν να φέρουν μια επανάσταση, σε μια παραδοσιακή βιομηχανία, αλλά παραμένουν αρκετά μετριόφρονες ώστε να αναγνωρίσουν την προσπάθεια που απαιτείται για την επίτευξη του στόχου αυτού. Δουλεύοντας με μια ομάδα έξυπνων και με πάθος ανθρώπων είναι σίγουρα το αποκορύφωμα της καριέρας μου μέχρι σήμερα. Πραγματικά πιστεύω ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Pricefox κατάφερε να βγει live σε χρόνο ρεκόρ, να εισάγει πραγματικές καινοτομίες όπως η λειτουργία "Results streaming", που επιτρέπει στους χρήστες να λαμβάνουν προσφορές για το αυτοκίνητό τους σε 30 δευτερόλεπτα και γιατί τόσες πολλές ασφαλιστικές εταιρείες μας εμπιστεύονται να προωθήσουμε τα προϊόντα τους, στους Έλληνες καταναλωτές.

3. Αν μπορούσατε να συναντήσετε τον εαυτό σας την ημέρα που ξεκινήσατε την επιχείρησή σας, τι θα του λέγατε;

Η ελληνική αγορά βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής. Το σωστό μείγμα ενός δυνατού και εύκολα αναγνωρίσιμου brand name, ενός καινοτόμου και πελατοκεντρικού προϊόντος και βέβαια μίας εξαιρετικής εξυπηρέτησης πελατών, μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για να επιταχύνει τις επερχόμενες αλλαγές. Η ευκαιρία για το Pricefox είναι πολύ μεγαλύτερη από όσο θα μπορούσαμε να φανταστούμε, οπότε οι πράξεις μας και ο ρυθμός της δουλειάς μας πρέπει να συμβαδίζουν με το μέγεθος της ευκαιρίας αυτής. Πάντα να σκέφτεστε νέους τρόπους, με τους οποίους η τεχνολογία μπορεί να απλοποιήσει τη διαδικασία σύγκρισης και αγοράς και να αποφέρει πραγματική αξία στους πελάτες. Και βέβαια πάρε ένα μεγαλύτερο γραφείο γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να χωρέσεις σε αυτό που βρίσκεσαι τώρα σε έξι μήνες.

4. Ονομάστε ένα λάθος που κάνατε και τι μάθατε από αυτό.

Αυτό που μάθαμε πολύ γρήγορα στο Pricefox είναι ότι δεν αρκεί να σκέφτεσαι μόνο τον καταναλωτή σου, αλλά πρέπει στην πραγματικότητα να έρχεσαι σε επαφή μαζί του όσο πιο συχνά μπορείς. Καταλάβαμε λοιπόν, ότι πρέπει να κάνουμε τους καταναλωτές μας πραγματικά μέρος της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Όταν πρέπει να απευθυνθείς σε 6 εκατομμύρια ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, η κατανόηση των αναγκών τους δεν είναι τόσο εύκολη υπόθεση. Στο Pricefox συνειδητοποιήσαμε πολύ γρήγορα το αντίκτυπο που μπορεί να έχει η λήψη αποφάσεων βασισμένες σε απλές υποθέσεις. Σήμερα συμπεριλαμβάνουμε τους καταναλωτές μας στη διαδικασία αυτή, από την πρώτη κιόλας στιγμή. Δεν αναφέρομαι μόνο σε A/B testing, αλλά και σε τακτικές συνεντεύξεις, που σκοπό έχουν να κατανοήσουμε τους πελάτες μας και να ενσωματώσουμε τα θέλω τους στη δουλειά μας.

5. Τι πρόβλημα είδατε στην αγορά που σας οδήγησε στη δημιουργία του Pricefox.gr;

Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι μια από τις χώρες με το χαμηλότερο ποσοστό ψηφιακής διείσδυσης στην Ευρώπη, με λιγότερο από το 11% των Ελλήνων να ασφαλίζουν τα αυτοκίνητά τους online. Ταυτόχρονα, η ασφαλιστική συνείδηση, δεν είναι στο επίπεδο που θα έπρεπε να είναι με βασικούς κλάδους όπως αυτόν της ασφάλισης κατοικίας να έχει ένα ποσοστό διείσδυσης γύρω στο 10% . Αυτό ήταν ένα σαφές σημάδι για εμάς, ότι μια καινοτόμος και εύχρηστη πλατφόρμα σύγκρισης, θα μπορούσε να είναι καταλύτης τόσο για την ψηφιοποίηση της αγοράς όσο και για την εκπαίδευση των Ελλήνων καταναλωτών στη σημασία της ιδιωτικής ασφάλισης. Την ίδια στιγμή που θα βγούμε από μια δεκαετία παρατεταμένης οικονομική κρίση πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν μεγάλα οφέλη από την ψηφιοποίηση της διαδικασίας σύγκρισης και πώλησης υπηρεσιών.

6. Ποιο είναι το επόμενο βήμα για το insurtech σας;

Το όραμά μας παραμένει να γίνουμε η κορυφαία πλατφόρμα που επιτρέπει σε όλους τους Έλληνες να συγκρίνουν και να αγοράζουν online ασφάλεια και άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Ο περασμένος χρόνος μας έμαθε ότι πρέπει να εργαστούμε ακόμα πιο σκληρά και να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι στην υλοποίηση αυτού του οράματος. Το επόμενο διάστημα πρόκειται να λανσάρουμε νέα προϊόντα στην πλατφόρμα μας (όπως η ασφάλιση φορτηγών και μηχανών), καθώς και να συνεχίσουμε να εισαγάγουμε συναρπαστικές τεχνολογικές καινοτομίες, που θα επιτρέπουν στους Έλληνες καταναλωτές να συγκρίνουν εύκολα πακέτα, καλύψεις και τιμές μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών. Ταυτόχρονα αναγνωρίζουμε ότι για μερικούς από τους πελάτες μας, μία πλήρως ψηφιακή διαδικασία δεν είναι ακόμη εφικτή, συνεπώς όλη η ομάδα μας είναι πραγματικά εστιασμένη στη δημιουργία ενός ομαλού ταξιδιού του καταναλωτή μέσα και έξω από την πλατφόρμα, που θα επιτρέπει σε οποιονδήποτε να συγκρίνει και να αγοράσει την ασφάλεια αυτοκινήτου του από το Pricefox.gr με όποιον τρόπο και αν το επιθυμούν.

