Μητέρα και γιαγιά έθαψαν ζωντανό νεογέννητο βρέφος (βίντεο)

Το βρέφος εντοπίστηκε μισοθαμμένο στο νεκροταφείο από παρέα μαθητών λυκείου.

Σοκάρει , στην Τουρκία, η είδηση πως ένα βρέφος λίγων μόλις ημερών θάφτηκε ζωντανό από τη 17χρονη μητέρα του και τη γιαγιά του.

Το βρέφος εντοπίστηκε, μισοθαμμένο, στο νεκροταφείο του Αντιγιαμάν από παρέα μαθητών λυκείου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.ν.

Το μωρό, που ονομάστηκε Fatma από τις νοσοκόμες, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, ενώ η μητέρα και η γιαγιά συνελήφθησαν.

Σύμφωνα με την τουρκική Yeni Safak, οι δύο γυναίκες οδηγήθηκαν στη φυλακή, ενώ το μωρό τέθηκε υπό κρατική προστασία.

Τι δηλώνουν οι δύο γυναίκες

Όπως ισχυρίστηκαν, στόχος τους δεν ήταν να σκοτώσουν το παιδί, αλλά το είχαν αφήσει στο νεκροταφείο με σκοπό να το περιμαζέψει κάποιος.

Σύμφωνα με τη γιαγιά, η 17χρονη έμαθε για την κατάστασή της στον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης και πατέρας του παιδιού φέρεται πως είναι ένας φίλος της.

Η γιαγιά φοβόταν πως κάτι μπορεί να συμβεί στην κόρη της και επειδή δεν μπορούσαν να εξηγήσουν αυτήν την κατάσταση σε κανέναν, ήθελαν να παραδώσουν το μωρό σε ίδρυμα παιδικής μέριμνας, αλλά κατάλαβαν ότι δεν μπορούσαν καθώς η μητέρα ήταν ανήλικη και δεν ήταν παντρεμένη.

Οπότε, σκέφτηκαν ότι κάποιος άλλος θα μπορούσε να βρει το μωρό και είπαν να το αφήσουν στο νεκροταφείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο γυναίκες έσκαψαν έναν τάφο και άφησαν το μωρό εκεί, έριξαν λίγο χώμα επάνω του, αλλά επιτρέποντας στο μωρό να μπορεί να αναπνεύσει.

