Κόσμος

Καναδάς: Δεκάδες εργάτες παγιδευμένοι σε μεταλλείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

39 εργάτες σε μεταλλείο νικελίου παγιδευμένοι εκατοντάδες μέτρα στα έγκατα της γης από την Κυριακή.

Τριάντα εννέα εργαζόμενοι σε μεταλλείο στον ανατολικό Καναδά έχουν παγιδευτεί εκατοντάδες μέτρα από την επιφάνεια από το μεσημέρι της Κυριακής εξαιτίας του ότι αποκλείστηκε η πρόσβαση στη βασική έξοδο, ενημέρωσε χθες ο όμιλος Vale, στον οποίο ανήκει η εγκατάσταση.

Κανένας από τους εργαζόμενους δεν έχει τραυματιστεί και όλοι έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα και νερό, τόνισε ο βραζιλιάνικος όμιλος, προσθέτοντας πως ελπίζει πως θα μπορέσουν να βγουν από το μεταλλείο σύντομα.

«Σωστικό συνεργείο έφθασε στους εργαζόμενους και άρχισε να τους απομακρύνει προς την κατεύθυνση δευτερεύουσας εξόδου, μέσω συστήματος σκαλοπατιών», εξήγησε σε ανακοίνωσή του.

«Κανένας δεν βρισκόταν μέσα στο βασικό σύστημα μεταφοράς όταν σημειώθηκε το ατύχημα», εξήγησε μια εκπρόσωπος της Βάλε στο Radio Canada. Διευκρίνισε πως τμήμα βαρέος εξοπλισμού συγκρούστηκε με ανελκυστήρα.

«Αντιλαμβανόμαστε ότι η επιχείρηση διάσωσης θα χρειαστεί χρόνο και είμαστε ανακουφισμένοι που μάθαμε ότι κανένας εργαζόμενος δεν έχει τραυματιστεί», σημείωσε μέσω Twitter ο Νταγκ Φορντ, ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης στο Οντάριο, την επαρχία όπου βρίσκεται το μεταλλείο.

Η δραστηριότητα στην εγκατάσταση Τότεν, στην περιοχή Σάντμπερι, έχει διακοπεί από την Κυριακή κι ο όμιλος είπε ότι θα προχωρήσει σε αξιολόγηση της κατάστασης προτού ξαναρχίσει η παραγωγή.

Το συγκεκριμένο μεταλλείο είχε κλείσει το 1972, όμως η Βάλε προχώρησε σε διάφορες εργασίες και το επαναλειτούργησε το 2014. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2021, εξορύχτηκαν από αυτό 3.600 τόνοι νικελίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Αντιεμβολιαστές: Δικογραφίες για ιστοσελίδες και λογαριασμούς στα social media

Βασίλης Σπανούλης: Το “αντίο” στο μπάσκετ

Σεισμός – Τσελέντης: Εγκληματικές οι προβλέψεις για 6,5 Ρίχτερ στη Θήβα