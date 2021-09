Κόσμος

Σύννεφο σκόνης κάλυψε το Σάο Πάολο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εικόνες βγαλμένες από ταινία επιστημονικής φαντασίας, οι οποίες και προκαλούν δέος καταγράφηκαν στη Βραζιλία.

Σκηνές αποκάλυψης εκτυλίχθηκαν στο Σάο Παόλο, στη Βραζιλία που καλύφθηκε από ένα εξωπραγματικό σύννεφο σκόνης.

Την ισχυρή βροχή διαδέχθηκε ένα μεγάλο σύννεφο κόκκινης σκόνης.

Κάτοικοι διαφόρων περιοχών στο Σάο Πάολο τράβηξαν βίντεο με το σκηνικό, που έγινε viral.

Το φαινόμενο ήταν ορατό σε πολλά προάστια της τεράστιας πόλης, σε ένα μάλιστα από αυτά, τη Franca, είχε να βρέξει πάνω από τρεις μήνες.

Ειδήσεις σήμερα:

Αντιεμβολιαστές: Δικογραφίες για ιστοσελίδες και λογαριασμούς στα social media

Παπαδόπουλος για Θήβα: 1700 σεισμοί από τον Ιούλιο μέχρι τώρα (βίντεο)

Σεισμός στην Κρήτη - Ιάκωβος Τζαγκαράκης: το μεσημέρι η κηδεία του