Επίθεση με βιτριόλι: η πρώτη απόπειρα και τα “σκοτεινά σημεία” στην δίκη (βίντεο)

Οι πληροφορίες από “Το Πρωινό” για την κατάσταση της κατηγορούμενης και τοαν θα παραστεί στο δικαστήριο. Τα “θολά σημεία” που θα μείνουν αναπάντητα, αν δεν καταθέσει.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή «Το Πρωινό» η δημοσιογράφος Κέλλυ Χεινοπώρου, ενόψει της συνέχισης της δίκης για την επίθεση με βιτριόλι στην Ιώαννα Παλιοσπύρου, η κατηγορούμενη είχε κάνει απόπειρα να επιτεθεί μία ημέρα πριν τις 20 Μαΐου, οπότε τελικώς πραγματοποιήσει την ρίψει του καυστικού υγρού.

Όπως ανέφερε, «στις 19 Μαΐου η Ιωάννα άλλαξε δρομολόγιο και έφτασε νωρίτερα στην δουλειά της. Επίσης, το ταξί διαφυγής της κατηγορούμενης από την περιοχή του γραφείου της Ιωάννας, καθυστέρησε να φτάσει. Όταν είδε το αμάξι της Ιωάννας να φτάνει, η κατηγορούμενη προσπάθησε να φτάσει στο κτήριο, να μπει πρώτη και να περιμένει να μπει η Ιωάννα για της ρίξει το καυστικό υγρό ενώ θα έμπαινε στο ασανσέρ. Όμως ένα λεωφορείο αστικό και ένας διανομέας την καθυστέρησαν και έτσι δεν έγινε εκείνη την ημέρα η επίθεση».

Η δημοσιογράφος Μπέσσυ Αντωνάκη, μετέφερε αποκλειστικές πληροφορίες της ό,τι η κατηγορούμενη, που παραμένει στην γυναικεία πτέρυγα των Φυλακών Κορυδαλλού, όπου μετήχθη από τις Φυλακές της Θήβας για την δίκη, ακόμη δεν έχει αποφασίσει αν θα παραστεί στην νέα δικάσιμο, τις επόμενες ημέρες. Μάλιστα, συμπλήρωσε ότι οι συνήγοροι της αναφέρουν πως η κατηγορούμενη βρίσκεται σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση.

Αμέσως μετά, καλεσμένος στην εκπομπή ήταν ο Νίκος Αλεξανδρής, εκ των συνηγόρων της Ιωάννας Παλιοσπύρου, ο οποίος σχολιάζοντας όσα μετέφερε η Κέλλυ Χεινοπώρου είπε ότι «όλα αυτά, εφόσον ευσταθούν, μας βοηθούν να καταλάβουμε την συγκρότηση, μεθοδικότητα και θέληση της κατηγορούμενης να κάνει αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα».

Ακόμη, για τις πληροφορίες που μετέφερε η Μπέσσυ Αντωνάκη σχολίασε ότι «ακούγεται ως τραγική ειρωνεία να δηλώνει ότι είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση η κατηγορούμενη, σε σχέση με την κατάσταση, ψυχολογική και σωματική, στην οποία έχει φέρει την Ιωάννα. Αποτελεί ύβρη να επικαλείται την δική της κατάσταση η κατηγορούμενη».

Σε ότι αφορά την συνέχιση της δίκης, ο κ. Αλεξανδρής σημείωσε «υποθέτω πως τόσο από τις μαρτυρίες που θα εισφερθούν, όσο και από το σύνολο της δικογραφίας, καθώς υπάρχουν στοιχεία που δεν έχουν γίνει ευρέως γνωστά, δεν θα μείνουν αμφιβολίες για τον σκοπό που είχε η δράστης, ότι ήθελε να σκοτώσει την Ιωάννα, αλλά και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η κατηγορούμενη».

«Μακριά από μένα κάθε προσπάθεια επηρεασμού του δικαστηρίου. Η εμφάνιση της κατηγορούμενης στο δικαστήριο είναι ας το πούμε «υποχρεωτική». Σε κάθε περίπτωση θα συνεισφέρει, διότι υπάρχουν στοιχεία που δεν έχουν γίνει γνωστά. Η απουσία της καλύπτει στοιχεία για όσους την βοήθησαν και αφήνει έναν πέπλο για αναπάντητα ερωτήματα, όπως από που προμηθεύτηκε το υγρό που της έριξε», είπε σχετικά με το αν πρέπει, καίτοι δεν υποχρεούται βάσει του νόμου, η κατηγορούμενη τελικώς να παραστεί στην δίκη.

Συμπλήρωσε πάντως ότι «η Ιωάννα θα την περιμένει στα δικαστήρια, όποτε κι αν θελήσει η κατηγορούμενη να εμφανιστεί, για να την κοιτάξει στα μάτια».

Στην ερώτηση του Γιώργου Λιάγκα ότι αυτό μπορεί να γίνει και εκτός δικαστηρίου, απάντησε ότι «δεν μας έχει κάνει την τιμή. Κανένας ούτε από το περιβάλλον της έχει επικοινωνήσει μαζί της».





