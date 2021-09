Κοινωνία

Σεισμός στην Κρήτη: Ο Ιερώνυμος και το μήνυμα στους πληγέντες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει το Συνοδικό Γράμμα του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου προς τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ειρηναίο.

Συνοδικό Γράμμα απέστειλε ο πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος στον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ειρηναίο, με αφορμή τον φονικό σεισμό που έπληξε τη Μεγαλόνησο.

Ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας, μέσω αυτού, εκφράζει «την ειλικρινή συμπαράστασιν, την αμέριστον συμπάθειαν και την χριστιανικήν αλληλεγγύην της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος».

Αναλυτικά, το Συνοδικό Γράμμα έχει ως εξής:

«Σεβασμιώτατε Αρχιεπίσκοπε Κρήτης, Υπέρτιμε και Έξαρχε Ευρώπης, Πρόεδρε της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου Κρήτης, εν Χριστώ τω Θεώ λίαν αγαπητέ αδελφέ και συλλειτουργέ κύριε Ειρηναίε,

Μετά θλίψεως βαθυτάτης και αλγούσης καρδίας, επληροφορήθημεν το γεγονός του καταστρεπτικού σεισμού, όστις έπληξεν πρότριτα την Μεγαλόνησον και την αδελφήν Εκκλησίαν της Κρήτης, ιδιαιτέρως δε την καθ’ Υμάς Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Κρήτης και την Ιεράν Μητρόπολιν Αρκαλοχωρίου, ως και τον συνεπεία τούτου θάνατον ενός και τον τραυματισμόν πλείστων όσων συνανθρώπων ημών και την καταστροφήν πολλών οικιών και λοιπών κτιρίων.

Διό, διά των μετά χείρας Συνοδικών Γραμμάτων, επιθυμούμεν όπως, συνοδυνόμενοι και ημείς μετά της σεπτής Ιεραρχίας της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος, του ιερού Κλήρου και του ευσεβούς λαού Αυτής, εκφράσωμεν υμίν, και δι’ υμών παντί τω ευσεβεί της καθ’ υμάς Αγιωτάτης Εκκλησίας λαώ, την ειλικρινή συμπαράστασιν, την αμέριστον συμπάθειαν και την χριστιανικήν αλληλεγγύην της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Προσέτι, ευχόμεθα εκ μέσης καρδίας τω Πανοικτίρμονι Θεώ όπως καταπέμψη τω δεινώς δοκιμαζομένω προσφιλεί εν Κρήτη λαώ ευτονίαν, παράκλησιν, υπομονήν, δύναμιν, ελπίδα και ακαταίσχυντον θάρρος διά την αισίαν αντιμετώπισιν της απροσδοκήτου συμφοράς.

Σεβασμιώτατε, οίκοθεν νοείται ότι η Αγιωτάτη Εκκλησία της Ελλάδος θέλει συμπαρασταθή εμπράκτως εις την αδελφήν εν Κρήτη Εκκλησίαν, επί τω τέλει της, κατά το δυνατόν, ανακουφίσεως και της παροχής ανθρωπιστικής βοηθείας εις τους σεισμοπαθείς αδελφούς ημών.

Επί δε τούτοις, ευελπιστούντες εις την συν Θεώ επιτυχή αντιμετώπισιν και υπέρβασιν της ενεστώσης εκ του Εγκελάδου συμφοράς, ευχόμεθα ταχείαν αποκατάστασιν εν ευσεβεία, ευημερία και προόδω του βίου των πληγέντων κατοίκων της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Κρήτης, κατασπαζόμεθα την Υμετέραν Σεβασμιότητα εν Κυρίω και διατελούμεν μετά πολλής της εν Χριστώ αγάπης».

Ειδήσεις σήμερα:

Καραμανλής για σεισμό στην Κρήτη: αποζημιώσεις με μια αίτηση

Γιάνης Βαρουφάκης: Πέθανε ο πατέρας του

ΕΠΑΛ Σταυρούπολης: Νέα επεισόδια με μολότοφ και χημικά (βίντεο)