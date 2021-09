Παράξενα

Η Σακελλαροπούλου σε μαξιλάρι με την γάτα της! (εικόνες)

Αίσθηση προκάλεσε το κεντητό μαξιλαράκι, που υπάρχει πλέον στον καναπέ του Προεδρικού Μεγάρου.

Ένα μαξιλαράκι στο οποίο απεικονίζεται η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η γάτα της Καλυψώ έκλεψε τις εντυπώσεις στη διάρκεια της συνάντησης που είχε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου με τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο φωτογραφικός φακός δεν εστίασε μόνο στην κ. Σακελλαροπούλου και τον κ. Γεωργιάδη, αλλά και σε ένα κεντητό μαξιλαράκι, που βρισκόταν στον καναπέ του γραφείου της της Προέδρου της Δημοκρατίας.

Στο μαξιλαράκι απεικονίζεται το πρόσωπο της Προέδρου και μαζί η αγαπημένη της γάτα, η Καλυψώ.

Στο ίδιο κέντημα υπάρχει ακόμα ένα βάζο με λουλούδια, ίσως αυτό που βρίσκεται στο γραφείο της και το δοχείο που βάζει τα μολύβια και τα στυλό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μαξιλαράκι είναι το δώρο που της έκαναν από το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, κατά την πρόσφατη επίσκεψη της.

