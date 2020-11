Πολιτική

Η Σακελλαροπούλου υιοθέτησε την Καλυψώ

H Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, υιοθέτησε επίσημα ένα από τα γατάκια που διασώθηκαν μέσω της Φιλοζωικής Δράσης Καρπάθου, την Καλυψώ.

Η κυρία Σακελλαροπούλου είχε επισκεφθεί πρόσφατα την Κάρπαθο, για την 76η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού και είχε συναντηθεί και με τις εκπροσώπους της οργάνωσης, Σοφία Χήρας- Μικρού και Άννα Κατωγυρίτη την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων.

Κατά την συνάντηση αυτή, η ίδια είχε γνώρισε από κοντά το γατάκι, που ονομάζεται Καλυψώ, για το οποίο είχε εκφράσει την επιθυμία να το υιοθετήσει.

Η Σοφία Χήρα- Μικρού συναντήθηκε με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου και της παρέδωσε με μεγάλη χαρά την Καλυψώ.

Να σημειωθεί πως η Κατερίνα Σακελλαροπούλου είναι η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η πρώτη με αυτό το αξίωμα που υιοθετεί αδέσποτο γατάκι στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που εκφράζει τα φιλοζωικά της αισθήματα και την αδυναμία της στις γάτες.

Πηγή: rodiaki.gr