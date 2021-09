Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: η Σελήνη στον Σκορπιό και η Αφροδίτη

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα στο ”Πρωινό” της Τετάρτης. Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι της ημέρας.

Όπως ανέφερε η αστρολόγος της πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό», Λίτσα Πατέρα, «σήμερα, παρά το γεγονός ότι η Σελήνη είναι στον Καρκίνο και είμαστε γκρινιάρηδες, είναι πολύ ωραία ημέρα για να δούμε φίλους και αγαπημένα πρόσωπα, μπορεί να υπάρξει ένας καινούριος έρωτας ή να αναθερμανθεί ένας παλιός»

Η Λίτσα Πατέρα, πριν ξεκινήσει τις αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια ανέφερε ότι «η Αφροδίτη μπορεί να είναι στον Σκορπιό, αλλά ο Ποσειδώνας της δίνει μια πολύ γλυκιά όψη και αυτή θα μας χαρίσει μια ωραία ημέρα».

Μάλιστα, είπε ότι πολλά ζώδια θα έχουν συναντήσεις, μυστικές επαφές και ενθουσιασμό για πρόσωπα και καταστάσεις, ενώ άλλα, τα οποία ονομάτισε, έχουν ροπή προς να μπλέξουν τις συναισθηματικές καταστάσεις και τα ερωτικά τους.

Αμέσως μετά η Λίτσα Πατέρα ξεκίνησε να αναφέρει τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο αναλυτικά, κάνοντας πολλές και ιδιαίτερες αναφορές για καθένα από αυτά.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με τις αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την Λίτσα Πατέρα, στο «Πρωινό» της Τετάρτης:

