Κοινωνία

Πέθανε ο Θανάσης Τεγόπουλος

Έφυγε από τη ζωή ο πρώην εκδότης της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία» Θανάσης Τεγόπουλος.

Ο Θανάσης Τεγόπουλος, νομικός, είχε αναλάβει, μαζί με τη Μάνια Τεγοπούλου -η οποία έχει επίσης αποβιώσει- τα ηνία της «Ελευθεροτυπίας» μετά τον θάνατο του Κίτσου Τεγόπουλου, το 2006.

Σε ανακοίνωσή της, η «Εφημερίδα των Συντακτών», την οποία στελέχωσαν πολλοί άνθρωποι από την «Ελευθεροτυπία», αναφέρει:

«Πέθανε ο πολύ αγαπητός σε όλους όσους εργαστήκαμε στην Ελευθεροτυπία Θανάσης Τεγόπουλος. Ένας ξεχωριστός για την ευγένεια και την παιδεία του άνθρωπος, ένας επίμονα αριστερός φιλελεύθερος με απόλυτη πίστη στην χωρίς όρια ελευθερία του Τύπου.

Χαρισματικός νομικός στο αστικό δίκαιο, ο Θανάσης Τεγόπουλος ανέλαβε μετά τον θάνατο του Κίτσου Τεγόπουλου το τιμόνι της εφημερίδας, δίπλα στον αείμνηστο διευθυντή της, Σεραφείμ Φυντανίδη.

Εκφράζουμε συλλυπητήρια στους δικούς του ανθρώπους».

