Banksy: έκθεση με δεκάδες έργα του (εικόνες)

Μέχρι το Δεκέμβριο θα διαρκέσει η έκθεση του καλλιτέχνη δρόμου.

Έκθεση στην Καλιφόρνια κάνει ο γνωστότερος άγνωστος καλλιτέχνης, Banksy.

Η έκθεση με τίτλο «Bansky: ιδιοφυία ή βάνδαλος;» περιλαμβάνει πάνω από 80 έργα του καλλιτέχνη δρόμου.

Πρόκειται για ζωγραφιές, γλυπτά, αλλά και διαδραστικές φωτογραφίες που εκτίθενται σε δωμάτιο με τεχνολογία 360 μοιρών.

Η έκθεση στο Culver θα διαρκέσει μέχρι το Δεκέμβριο.

