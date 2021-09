Κοινωνία

Σεισμός στο Ηράκλειο: Άστεγη και κατάκοιτη στα 93 της (βίντεο)

Τα ανθρώπινα δράματα μετά τον φονικό σεισμό των 5,8 Ρίχτερ.

Η εικόνα στο κλειστό γυμναστήριο Μελεσών σοκάρει. Προκαλεί θλίψη, θυμό. Μία γυναίκα, 93 ετών, η κ. Μαρία που πάσχει από άνοια είναι ξαπλωμένη σε ένα από τα κρεβάτια που έχουν στηθεί στο χώρο για να φιλοξενήσουν τους πληγέντες από το φονικό σεισμό των 5,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Δίπλα της, "άγρυπνος φρουρός", η κόρη της η κ. Χρυσούλα. Είναι σε απόγνωση, αφού το σπίτι τους στο Αρκαλοχώρι καταστράφηκε. Πώς να βοηθήσει την κατάκοιτη μητέρα της; Της κρατά το χέρι, να μη φοβάται. Βουρκώνει κάνοντας έκκληση για βοήθεια. Για ένα "σπιτικό". Για ένα μέρος που θα μπορούσε να φιλοξενηθεί τουλάχιστον η μητέρας της υπό αξιοπρεπείς συνθήκες. Η κατάστασή της, η επιβαρυμένη υγεία της δεν επιτρέπουν κάτι διαφορετικό.

Η περίπτωση της κ. Μαρίας αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα των τραγικών ιστοριών που αποκαλύπτονται όσο περνούν οι ώρες από το καταστροφικό χτύπημα του Εγκέλαδου.

Και ένα δράμα για το οποίο θα έπρεπε να υπάρχει ειδική μέριμνα από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή και την Εκκλησία της Κρήτης.

Ένα χώρος πιο κατάλληλος πιστεύουμε ότι δεν είναι δύσκολο να βρεθεί. Ανήμπορη να κάνει πολλά πράγματα, αλλά πάντα στο πλευρό της κατάκοιτης μητέρας της η κ. Χρυσούλα

Σε κάθε περίπτωση αξίζει να επισημανθεί ότι ο προσωρινός αυτός χώρος φιλοξενίας στο κλειστό γυμναστήριο Μελεσών είναι καθαρός, οργανωμένος και γίνεται προσπάθεια, όπως τόνισε ο Δήμαρχος Αρχανών - Αστερουσίων κ. Μανώλης Κοκοσάλης έως το βράδυ να βρεθούν ακόμα και παραβάν προκειμένου να υπάρχει μία σχετική ιδιωτικότητα μεταξύ των κρεβατιών.

Έχουν στηθεί συνολικά 30 κρεβάτια, τα οποία το βράδυ γεμίζουν από πληγέντες, γεγονός που - μεταξύ των άλλων - δείχνει και το μέγεθος των αναγκών.

Τα κλινοσκεπάσματα είναι καθαρά, εργαζόμενοι του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, βρίσκονται κοντά σε ηλικιωμένους που δεν έχουν κάποιον κοντά τους και καταβάλλεται μία μεγάλη προσπάθεια να καλυφθούν οι όποιες άλλες ελλείψεις.

