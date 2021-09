Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: rapid test δωρεάν την Πέμπτη σε 168 σημεία

Σε δεκάδες σημεία σε όλη την επικράτεια θα βρίσκονται και την Πέμπτη τα κινητά συνεργεία του ΕΟΔΥ, πραγματοποιώντας δωρεάν rapid test στους πολίτες.

Αναλυτικά τα σημεία στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα:

Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ), 09:00 -15:00 Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 09:30 -15:00 Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας), 09:30 -15:00 Δ. Διονύσου, Ηρώων Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου, 'Αγιος Στέφανος, 09:00 -15:00 Δήμος Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος, Ίλιον, 09:00 -15:00 Δήμος Χαϊδαρίου, Δημαρχείο, Στρ. Καραϊσκάκη 138 &Ευπαύλεως, Χαϊδάρι, 09:00-15:00 Δ. Ελευσίνας, Κεντρική Πλατεία Ελευσίνας, Πλατεία Ηρώων, 09:30-15:00 Δ. Ραφήνας, Πλατεία Μάντικα (Δημοτικό Parking), 09:00 -15:00 Νότια Πύλη ΔΕΘ, (είσοδος από Λεωφ. Στρατού με Αγγελάκη), 08:30-20:30 Δ. Πυλαίας Χορτιάτη, στο κοινοτικό κατάστημα Φιλύρου, Φίλυρο, 09:30-15:00 Δ. Καλαμαριάς, εντός δημοτικού θεάτρου, οδός Χηλής και Τριπόλεως 12, 09:30-15:00 Δ. Θερμαϊκού, ΚΑΠΗ Περαίας, Ρωμανού 38, 10:00-15:00 Δ. Νέας Χαλκηδόνας, Πολιτιστικός Σύλλογος Προχώματος, Πρόχωμα, 09:30-15:00 Δ. Παύλου Μελά, στρατόπεδο Καρατάσιου, Λεωφ. Στρατού 37, 09:30-15:00 Δ. Αμπελοκήπων Μενεμένης, Β' ΚΑΠΗ Αμπελοκήπων, Ελευθερίας 55, 09:00-15:00 Δ. Ωραιοκάστρου, Α' ΚΑΠΗ Ωραιοκάστρου, Τραπεζούντος 31, 09:30-15:00 Δ Νεάπολης -Συκεών, Δημοτικό κατάστημα Πεύκων, Τριπόλεως 19-11, 09:30-15:00 Κοινωνικό Ιατρείο Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, Λαγκαδά 53, 09:00-15:00. 'Ανω Πόλη, 7ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονικης, Ακροπόλεως 14, 09:00-15:00 Κάτω Τούμπα, 8ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης, Αρτάκης 9, 09:00-15:00 Τριανδρία, 14ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης, Ηρώων 4, 09:00-15:00 Χαριλάου, 6ο Παράρτημα ΚΑΠΗ Θεσσαλονίκης, Νούκα Στέφανου 10, 09:00- 15:00 Ιατρείο ΕΟΔΥ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Βασιλίσσης Όλγας 198, στον προαύλιο χώρο της περιφέρειας, 09:30-15:00 Ιατρείο ΕΟΔΥ στη ΔΕΘ, είσοδος από Πύλη Εμπορίου στην Εγνατία, 08:30-15:30 Δ. Αγρινίου, ΚΑΠΗ Αγρινίου, Παπαφλέσα 5, Αγρίνιο, 08:30 -11:30 Δ. Αγρινίου, παλιά Λαχαναγορά, οδός Αδαμαντίου Κοραή, 08:30-13:30 Ναύπακτος, Ίδρυμα Τσώνη, 09:00-14:00 Μεσολόγγι, ΚΑΠΗ, Τρικούπη Σπυρίδωνος 31, 09:00-15:00 Κ.Υ. 'Ανδρου, Χώρα, 09:00-17:00 Μπατσί 'Ανδρου, ΚΕΠ, 10:00-14:00 'Αργος, Στρατώνες Καποδίστρια, αίθουσα Δανάη, 09:00-14:00 Ναύπλιο, Κέντρο Νεότητας Μητρόπολης Αργολίδας, Βασ. Κων/νου 29, 09:00-17:00 Τρίπολη Αρκαδίας, Πλατεία Αγίου Βασιλείου, 09:00-14:00 Λεωνίδειο Αρκαδίας, πλατεία, 09:30-12:00 Τυρός Αρκαδίας, πλατεία, 12:30-15:00 'Αρτα, πλατεία Εθνικής Αντίστασης, 09:00-13:00 Δημαρχείο 'Αρτας, Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου, 07:00-15:00 Κάτω Αχαΐα, αίθουσα εκδηλώσεων Μελίνα Μερκούρη, 09:00-16:00 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, Πάτρα, 08:30-20:30 Αγία Σοφία, Αχαΐα, πλατεία Νίκης, 09:00-14:30 Καλάβρυτα, Αχαΐα, πέτρινο κτήριο, 09:00-14:30 Κ.Υ. Θήβας, Κάδμου 47, 09:00-15:00 Λιβαδειά Βοιωτίας, παλαιό δημαρχείο, Καραγιαννοπούλου 1, 09:00-14:00 Αλίαρτος Βοιωτίας, αίθουσα συνεδριάσεων πέτρινα, 09:00-14:00 Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ζιάκα 23, Γρεβενά, 08:30-15:30 Δημαρχείο Γρεβενών, 08:30-15:00 Δ. Δράμας, Κέντρο Ενημέρωσης, πλατεία Ελευθερίας, 08:00-14:00 Κοινότητα Βώλακα, Δράμα, 09:00-13:30 Πρωτοκκλήσι Δ. Σουφλίου, 09:30-13:30 Δ. Αλεξανδρούπολης, Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, 08:00-16:00 Δ. Αλεξανδρούπολης, Νομαρχείο-άγαλμα Νίκης, Σουλίου 2, 09:00-14:00 Δ. Αλεξανδρούπολης, λαϊκή αγορά, Κίρκης και Παπαναστασίου, 09:00-14:00 Κ.Υ. Ορεστιάδας, Έβρος, 08:00-16:00 Διδυμότειχο, πλατεία, 09:30-13:00 Σαμοθράκη, Λιμάνι Καμαριώτισσας-Κτήμα Μαλαματίνα, 08:00-16:00 Χαλκίδα Εύβοιας, παλαιά Γέφυρα Χαλκίδας, κάτω από τη στάση των ταξί, 09:00-15:00 Λουτρά Αιδηψού Εύβοιας, Λιμένας, αίθουσα ΟΛΝΕ, 08:00-14:00 Καρπενήσι, ΚΑΠΗ Καρπενησίου, Ψαρών 2, 08:00-13:00 Ζάκυνθος, ΙΚΑ, Γλάδστωνος 6, 09:00-15:00 Πύργος Ηλείας, Αίθουσα Αποστολικής Διακονίας, Πλατεία Σάκη Καράγιωργα, 09:00-17:00 Μακρίσια Ηλείας, κοινοτικό γραφείο, 10:00-12:00 Καλλίκωμο Ηλείας, πολιτιστικό κέντρο, 12:30-14:30 Ζαχάρω Ηλείας, πνευματικό κέντρο, 09:00-14:30 ΚΑΠΗ Βέροιας, Μαυρομιχάλη 14, Ημαθία, 08:30-15:00 Πλατεία Νάουσας, Ημαθία, 09:00-15:00 ΚΑΠΗ Αλεξάνδρειας, Ημαθία, 09:00-15:00 Ηράκλειο Κρήτης, Πλατεία Ελευθερίας, 09:00-17:00 Ηράκλειο Κρήτης, Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, 09:00-15:00 Α. Αρχανών Αστερουσίων-Αρκαλοχώρι, Ηράκλειο, 10:00-14:00 Θάσος, Κ.Υ. Πρίνου, 08:00-14:00 Ηγουμενίτσα, Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνθεον», 09:00-17:00 Πλαταριά Θεσπρωτίας, δημαρχείο, 10:00-14:00 Εύδηλος Ικαρίας, κέντρο υγείας, 09:00-17:00 Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα, 09:00-17:00 Περιφέρεια Ηπείρου, Ιωάννινα, 09:00-14:00 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, φοιτητική λέσχη, Σταύρου Νιάρχου, 11:00-14:00 Κτήριο ΠΕ Καβάλας, Αμφιθέατρο "Γ. Παυλίδης", Εθν. Αντιστάσεως 20, Καβάλα, 09:00-15:00 Ελευθερούπολη Καβάλας, ΚΑΠΗ, 09:00-15:00 Σκάλα Πάτμος, Πάτμιον Πνευματικό Κέντρο, 08:00-16:00 Λακκί, Λέρος, Δημοτικό Κτήριο ΔΟΝΑ, 09:00-17:00 Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου, Πόθια, Κάλυμνος, 09:00-17:00 Δ. Καρδίτσας, Πλατεία Αγίας Παρασκευής, τέρμα οδού Σαρανταπόρου, 08:00-13:00 Δ. Καρδίτσας, Πλατεία Ν. Πλαστήρα - Παυσίλυπο, Μυρμιδόνων 2, 09:00-17:00 Δ. Μουζακίου Καρδίτσας, δημαρχείο Μουζακίου, 08:00-11:00 Δ. Σοφάδων Καρδίτσας, πλατεία Σοφάδων, Κιερίου 49, 10:00-14:00 Κοινότητα Ματαράγκας Δ. Σοφάδων Καρδίτσας, κοινοτικό ιατρείο, 10:00-14:00 Κοινότητα Μαγούλας Δ. Μουζακίου Καρδίτσας, κοινοτικό γραφείο, 11:00-14:00 Κ.Υ. Καστοριάς, Καπετάν Κώττα 2, 08:30-15:30 Λεωφόρος Κύκνων, Καστοριά, 09:00-14:00 Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας, 09:00-17:00 Λευκίμμη Κέρκυρας, κέντρο υγείας, 09:30-14:30 Κόμβος Σιδαρίου Ασπιώτη Κέρκυρας, 09:30-14:30 Ληξούρι Κεφαλληνίας, κλειστό γήπεδο, 08:00-16:00 Κιλκίς, ΚΑΠΗ, Καπέτα Γεωργίου 26, 09:00-15:00 Αξιούπολη Κιλκίς, ΚΑΠΗ, 09:00-14:00 Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας, Περγάμου 62, 08:00-14:00 Κ.Υ. Κοζάνης, Αριστοφάνους & Καταφυγίου, 08:00-15:30 Κοζάνη, πλατεία Νίκης, 10:00-13:00 Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, Δαμασκηνού 57, 08:30-13:00 Βραχάτι Κορινθίας, ΚΑΠΗ Βραχατίου, 09:30-13:30 Επαρχείο Κω, Ακτή Μιαούλη 2, 08:30-15:00 Κ.Υ. Αρεόπολης, Λακωνία, 08:00-14:30 Κοινωνικό Φαρμακείο Σπάρτης, Ευαγγελίστριας 89, 08:30-15:30 Κεντρική Πλατεία Λάρισας, Κύπρου 83, 08:00-16:00 Πλατεία Ταχυδρομείου, Λάρισα, 08:00-16:00 Πλατεία ΟΣΕ, Λάρισα, 08:00-16:00 Νίκαια Λάρισας, δημαρχείο, 09:00-12:00 Φαλάνη Λάρισα, πλατεία, 08:00-15:00 Νεράιδα Λάρισας, πλατεία Μεγάλου προφήτη Ηλία, 08:00-14:00 Τύρναβος Λάρισας, πλατεία, 08:00-12:00 Αμπελώνας Λάρισας. Πλατεία, 12:30-15:30 ΚΑΠΗ Αγίου Νικολάου, Γιαμπουδάκη 5, Λασίθι, 09:00-17:00 Κ.Υ. Μυτιλήνης, Πλατεία Μαρτύρων, 09:00-17:00 Πολυχνίτος Λέσβου, πλατεία, 10:00-15:00 ΚΑΠΗ Λευκάδας, Σκιαδαρέση 3, 08:00-16:00 Μούδρος Λήμνου, μουσείο Μούδρου, επαρχιακή οδός Μούδρου, 08:45-14:45 Δ. Βόλος, Πλατεία Ελευθερίας, Ελ. Βενιζέλου 43, 08:00-16:00 Ζαγορά Μαγνησίας, πλατεία Αγίας Κυριακής, 09:00-11:00 Μούρεσι Μαγνησίας, επαρχιακή οδός Τσαγκαράδας-Ζαγοράς προς Νταμουχάρη, 12:00-13:30 Κτήριο ΠΕ Μαγνησίας, Βόλος, Αναλήψεως και Ιωλκού, 08:00-14:00 ΚΤΕΛ Μαγνησίας, Ζάχου 5, 08:00-14:00 Καλαμάτα, Αίθουσα Κουμουνδούρος-Κτήριο ΠΕ Μεσσηνίας, 08:30-15:30 Αγία Τριάδα Μεσσηνίας, παζάρι, 08:30-14:00 Κυπαρισσία Μεσσηνίας, νοσοκομείο, 09:00-14:30 Πύλος Μεσσηνίας, κέντρο υγείας, 09:00-14:30 Μελιγαλάς Μεσσηνίας, κέντρο υγείας, 09:00-14:30 Δ. Νάξου, Χώρα, Πνευματικό κέντρο Ι.Ν. Αγίου Νικόδημου, 07:30-14:30 Ξάνθη, κέντρο υγείας, Ανδρέου Δημητρίου 1, 08:30-14:30 Κοινότητα Τοξοτών Ξάνθης, 10:00-13:00 Νάουσα Πάρου, Πλατεία Νάουσας, 09:00-15:00 Δημαρχείο Γιαννιτσών, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντιστάσεως, Πέλλα, 08:00-16:00 Έδεσσα Πέλλας, πλατεία Μικρών Καταρρακτών, Τσιμισκή 2, 10:00-14:30 Ανδρομάχη Πιερίας, Χώρος Εμποροπανήγυρη, 08:00-14:30 Κατερίνη Πιερίας, πλατεία Ελευθερίας, 10:00-13:30 Παραλία Πρέβεζας, Λιμενικό Ταμείο, Ελ. Βενιζέλου 20, 09:00-17:00 Ρέθυμνο, Δημοτικός Κήπος Ρεθύμνου, Ηγουμένου Γαβριήλ, 09:00-15:00 Κομοτηνή, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Συμεωνίδη & Υψηλάντου γωνία, 10:00-15:00 Κομοτηνή, δημοτική βιβλιοθήκη, Δημοκρίτου 17, 10:00-14:00 Πλατεία Αρριανών, Κομοτηνή, 10:00-14:00 Ρόδος, Παλαιό Νοσοκομείο, Παπαλουκά, 08:30-15:30 Μαριτσά Ρόδου, πλατεία, 09:00-15:00 Βαθύ, Σάμος, Γ.Ν. Σάμου, Λ. Καλλίστρατου 17, 08:30-14:00 Καρλόβασι Σάμος, κέντρο υγείας, 08:00-14:00 Πνευματικό Κέντρο Μυτιληνιών, Σάμος, Δαμιανού 15, 10:00-14:00 Σέρρες, πρώην Στρατόπεδο Παπαλουκά, 09:00-14:00 Σκιάθος, Λιμάνι, 09:00-15:30 Ερμούπολη, Σύρος, Αθλητικό Κέντρο Δ. Βικέλας, 09:00-15:00 Κώμη Τήνου, περιφερειακό ιατρείο, 09:00-13:00 Τήνος, κέντρο υγείας, 14:00-17:00 5ο ΚΑΠΗ Τρικάλων, 11:00-16:00 Πάρκο Κουρσούμ Τζαμί, Τρίκαλα, 07:00-10:00 Πλατεία Δεσποτικού, Τρίκαλα, 10:00-13:00 Πλατεία Οιχαλίας, Τρίκαλα, 08:00-10:00 Πλατεία Πρίνος, Τρίκαλα, 11:00-12:00 Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία, 09:00-13:00 Δημοτικό parking Γαλανέικα, Αλύτρωτων Πατρίδων και Αγίας Παρασκευής, Λαμία, 09:00-15:00 Συνοικία Στουρού Δ. Λαμιέων, λαϊκή αγορά, 08:30-11:00 Δ.Ε. Καμένων Βούρλων Φθιώτιδας, πνευματικό κέντρο Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονα, 09:00-13:00 Κοινότητα Ζελίου Δ. Αμφίκλειας, Φθιώτιδα, κοινοτικό γραφείο, 10:00-13:00 Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 26, Φλώρινα, 08:00-14:30 Αμύνταιο Φλώρινας, 08:00-13:30 Πνευματικό Κέντρο 'Αμφισσας, πλατεία Ησαΐα, 08:00-14:00 Ιτέα Φωκίδας, Κυριακοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο Ιτέας, 09:00-13:00 Νέα Μουδανιά, Χαλκιδική, Κυνηγετικός Σύλλογος επί της Λ. Ελευθερίας, 09:00-17:00 Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής, πεζόδρομος Οσίας Παρασκευής, 09:00-14:00 Χανιά, Δημαρχείο, Κυδωνίας 29, 09:00-15:00 Ταυρωνίτη Χανίων, πολιτιστικό κέντρο, 09:30-14:00 Χίος, πλατεία Βουνακίου, 08:30-15:00