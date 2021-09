Πολιτική

ΕΠΑΛ Σταυρούπολης: Κόντρα Τσίπρα - Οικονόμου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σκληρή κριτική από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου

Κριτική στην κυβέρνηση και στο υπουργείο Παιδείας για την στάση που κρατούν απέναντι στα γεγονότα στην Σταυρούπολη, άσκησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του πρώην υπουργού Παιδείας, Κώστα Γαβρόγλου, με τίτλο «Τα κοινά της Παιδείας».

Δεν έχει νόημα να καταδικάζεις την βία από όπου κι αν προέρχεται όταν ξέρεις από που προέρχεται, ανέφερε ο κ . Τσίπρας και πρόσθεσε: «Δείτε τι έγινε στην Θεσσαλονίκη, στην Σταυρούπολη χθες και σήμερα, όπου ένα δημόσιο σχολείο έχει καταληφθεί από ομάδες νεοναζί και το υπουργείο Παιδείας νίπτει τας χείρας του και κρατά ίσες αποστάσεις, λέει απλώς ότι καταδικάζει την βία...Για να μην χάσει το ακροατήριο της ακροδεξιάς αφήνει μία πηγή έντασης και σύγκρουσης μέσα στο σχολείο».

Γενικεύοντας την κριτική στην κυβέρνηση ανέφερε: «Η ύπαρξη ισχυρών δημόσιων συστημάτων εκπαίδευσης, είναι αναγκαία συνθήκη για να βρούμε αυτές τις απαντήσεις για το μέλλον...Για να νικήσουμε το μίσος, το φόβο, την παραπληροφόρηση, το φονταμενταλισμό...Όσοι σήμερα πολεμούν τη Δημόσια Παιδεία, δεν υψώνουν μόνο φραγμούς απέναντι στη γνώση, τη μόρφωση, για δεκάδες χιλιάδες νέες και νέους. Αλλά υψώνουν ένα τείχος στην ίδια την πρόοδο αυτού του τόπου».

Κλείνοντας υπογράμμισε: «Η επένδυση στη Δημόσια Παιδεία δεν είναι απλά ιδεολογική στάση, αλλά ηθική υποχρέωση. Και σε ό,τι μας αφορά, θα είμαστε εδώ να συνεχίσουμε στο δρόμο που χαράξαμε. Με σχέδιο, με όραμα και σεβασμό απέναντι στον κόσμο της εκπαίδευσης μα και απέναντι σε κάθε νέο άνθρωπο αυτού του τόπου».

Ένα δημόσιο σχολείο καταλαμβάνεται από ομάδες νεοναζί & το Υπουργείο Παιδείας νίπτει τας χείρας του, κρατάει ίσες αποστάσεις & καταδικάζει τη βία «από όπου κι αν προέρχεται». Δεν καταδεικνύει από πού έρχεται η βία προκειμένου να μη χάσει το ακροατήριο της Ακροδεξιάς.#Σταυρουπολη — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) September 29, 2021

Οικονόμου: Μας κουνάει το δάχτυλο ο Τσίπρας που κυβέρνησε με την ακραία δεξιά του Καμμένου

«Ο κ. Τσίπρας που κυβέρνησε με ένα κομμάτι της ακραίας δεξιάς του κ. Καμμένου δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο στην παράταξη που ξεκίνησε τη δίωξη της εγκληματικής οργάνωσης και στην κυβέρνηση που στην διάρκεια της θητείας της ολοκληρώθηκε η δίκη και η καταδίκη της Χρυσής Αυγής», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου για τις δηλώσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα και την σχετική ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης .

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης για απορρόφηση ΕΣΠΑ: H Ελλάδα στην κορυφή της ευρωπαϊκής κατάταξης

Σεισμός στην Κρήτη: Η “σούπερ γιαγιά” του ημιμαραθωνίου, έχασε το σπίτι της (βίντεο)

Σεισμοί: Ο Βασίλης Καραστάθης στον ΑΝΤ1 για το δίκτυο πρόγνωσης (βίντεο)