Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Τρίτη δόση εμβολίου: η πλατφόρμα για υγειονομικούς και άτομα 60 ετών και άνω

Άμεσα μπορούν να κάνουν την τρίτη δόση του εμβολίου έναντι του κορονοϊού, όσοι εμπίπτουν στις κατηγορίες αυτές και μπουν για να ορίσουν το ραντεβού τους.

Ανοίγει σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, η πλατφόρμα των ραντεβού για τη χορήγηση τρίτης δόσης εμβολίου κατά της Covid-19, στους πολίτες άνω των 60 ετών και τους υγειονομικούς. Το σκεπτικό της γνωμοδότησης για τον εμβολιασμό των παραπάνω κατηγοριών στηρίζεται στη βαθμιαία μείωση των προστατευτικών αντισωμάτων έναντι του κορονοϊού, που παρατηρείται μετά τους 6 μήνες και για τους υγειονομικούς στην έκθεσή τους στον ιό.

Με την τρίτη δόση εμβολιάζονται ήδη οι ομάδες των ανοσοκατασταλμένων ατόμων (285.000 πολίτες) και οι διαμένοντας στις Μονάδες Χρόνιας Φροντίδας ηλικιωμένων. Στα ανοσοκατασταλμένα άτομα μπορεί ο εμβολιασμός να γίνει και ένα μήνα μετά από τη χορήγηση της 2ης δόσης.

Η αναμνηστική δόση δεν είναι υποχρεωτική, άρα ο εμβολιασμός θεωρείται ολοκληρωμένος αν έχουν γίνει δύο δόσεις ή μία δόση με το μονοδοσικό εμβόλιο, και αποτελεί ισχυρή σύσταση για να αυξηθεί ακόμα περισσότερο η προστασία.

Η λίστα με τους δικαιούχους για την τρίτη δόση, μόλις παρέρχεται εξάμηνο από την ημερομηνία της δεύτερης δόσης, θα ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Στην παρούσα φάση, το εμβόλιο που δίνεται ως 3η δόση, είναι το mRNA εμβόλιο της Pfizer, το οποίο είναι ακριβώς το ίδιο με το εμβόλιο που έχει χρησιμοποιηθεί στον βασικό εμβολιασμό. Δηλαδή δεν έχει αναθεωρηθεί η σύνθεση του εμβολίου λόγω μεταλλάξεων, αφού έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό για την προστασία και από τη σοβαρή νόσο και από το θάνατο και για τις μεταλλάξεις και κυρίως για την «Δέλτα» που είναι η επικρατούσα.

Επομένως, τα άτομα που έχουνε εμβολιαστεί με εμβόλιο Pfizer ή Moderna ή Astra Zeneca, θα λάβουν την 3η δόση με mRNΑ εμβόλιο της Pfizer. Για τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί με το εμβόλιο της Johnson & Johnson οι ειδικοί είναι σε αναμονή των συστάσεων. Υπάρχει ισχυρή πιθανότητα ότι θα είναι πάλι ή με mRNA ή με το ίδιο εμβόλιο της Johnson & Johnson.

Σχετικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες είναι, όπως καταγράφονται, οι συνήθεις απλές ανεπιθύμητες ενέργειες, δηλαδή ο πόνος, η ερυθρότητα στο σημείο του εμβολιασμού και χαρακτηρίζονται ως ηπιότερες συγκριτικά με τις ανεπιθύμητες ενέργειες από την πρώτη ή τη δεύτερη δόση.

