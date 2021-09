Κόσμος

Σαρκοζί: Καταδικάστηκε σε φυλάκιση για διαφθορά

Ένοχος ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας για την πολύκροτη υπόθεση Bygmalion.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί θα ασκήσει έφεση σε βάρος της απόφασης του δικαστηρίου που τον έκρινε σήμερα ένοχο για παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας για την επανεκλογή του στην προεδρία το 2012, στο πλαίσιο της λεγόμενης «υπόθεσης Bygmalion». ανακοίνωσε ο Τιερί Ερζόγκ, συνήγορος του Σαρκοζί.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους και θα παραμείνει σε κατ' οίκον περιορισμό υπό ηλεκτρονική επιτήρηση (ηλεκτρονικό βραχιόλι.).

Ο πρώην πρόεδρος και τα 13 πρόσωπα που δικάζονται μαζί του και κρίθηκαν όλοι ένοχοι για συνέργεια σε παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικής εκστρατείας.

Ο πρώην αρχηγός του κράτους ήταν απών από το δικαστήριο του Παρισιού κατά την ανάγνωση της απόφασης. Είναι η δεύτερη ετυμηγορία που ανακοινώνεται φέτος σε βάρος του Σαρκοζί, ο οποίος κυβέρνησε τη Γαλλία από το 2007 έως το 2012 και διατηρεί επιρροή μεταξύ των συντηρητικών. Όπως δήλωσε η πρόεδρος του δικαστηρίου Καρολίν Βιγκιέ, ο Σαρκοζί «συνέχισε να διοργανώνει συγκεντρώσεις» ακόμη και αφού «είχε προειδοποιηθεί γραπτώς για τον κίνδυνο να υπερβεί» το νόμιμο ανώτατο όριο δαπανών. «Δεν ήταν η πρώτη προεκλογική εκστρατεία του, είχε πείρα ως υποψήφιος», συνέχισε η πρόεδρος του δικαστηρίου. Το συντηρητικό κόμμα του, επισήμανε η πρόεδρος του δικαστηρίου, ξόδεψε σχεδόν τα διπλά από τα 22,5 εκατ. ευρώ που επιτρέπονταν βάσει του εκλογικού νόμου και στη συνέχεια προσέλαβε μια φιλική εταιρεία δημόσιων σχέσεων (την Bygmalion) για να κρύψει το κόστος.

Η εισαγγελία είχε ζητήσει να επιβληθεί στον Νικολά Σαρκοζί ποινή φυλάκισης ενός έτους, από την οποία οι έξι μήνες με αναστολή.

Τον περασμένο Μάρτιο ο Σαρκοζί είχε γίνει ο πρώτος πρώην πρόεδρος της Γαλλίας που καταδικάσθηκε σε ποινή φυλάκισης χωρίς αναστολή -τρία έτη φυλάκισης από τα οποία το ένα χωρίς αναστολή- για διαφθορά και αθέμιτη επιρροή στη λεγόμενη «υπόθεση των υποκλοπών», στην οποία διωκόταν για απόπειρα διαφθοράς ενός δικαστή. Έχει ασκήσει έφεση.

«Σόου α λα αμερικάνικα»

Στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για την επανεκλογή του το 2012 επικεφαλής της Γαλλίας, ο Νικολά Σαρκοζί ζητούσε να γίνεται «μία συγκέντρωση την ημέρα», «σόου α λα αμερικάνικα» και άφησε τις δαπάνες να ξεφύγουν χωρίς να ενδιαφερθεί, υποστήριξε η εισαγγελία στο κατηγορητήριο.

Μια παράνομη διευθέτηση ανάμεσα στο τότε κόμμα της πλειοψηφίας, το UMP --το οποίο ο Σαρκοζί θα μετονομάσει στη συνέχεια σε LR- και την εταιρεία Bygmalion, που οργάνωνε τις συγκεντρώσεις, είχε καλύψει αυτή τη δαπανηρή εκστρατεία.

Αντίθετα από τους 13 συγκατηγορουμένους του (πρώην στελέχη της προεκλογικής εκστρατείας και του UMP, καθώς και της εταιρείας Bygmalion), ο Νικολά Σαρκοζί δεν κατηγορούνταν για το σύστημα των διπλών τιμολογίων που είχε επινοηθεί για να κρύψει την υπέρβαση των εγκεκριμένων δαπανών της προεκλογικής εκστρατείας.

Δικαζόταν μόνο για «παράνομη χρηματοδότηση προεκλογικής εκστρατείας».

Ωστόσο ωφελήθηκε «αναμφισβήτητα» από την απάτη, σύμφωνα με το δικαστήριο, καθώς διέθετε μέσα πολύ ανώτερα αυτών που ο νόμος όριζε - τουλάχιστον 42,8 εκατ. ευρώ.

Ο Νικολά Σαρκοζί είχε αρνηθεί συλλήβδην τις κατηγορίες.

