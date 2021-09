Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι - Λύτρας: αδιάφορη η κατηγορούμενη, με φτιαγμένο μαλλί και μακιγιάζ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την συγκλονιστική συνάντηση των δύο γυναικών και την συγκλονιστική κατάθεση της Ιωάννας Παλιοσπύρου.

«Η κατάθεση της Ιωάννας ήταν συγκλονιστική. Περιέγραψε όλα αυτά που βίωσε. Ζήτησε βοήθεια από τον Θεό, γιατί δεν πίστευε και η ίδια ότι θα ζούσε, οι γιατροί ήταν τρομοκρατημένοι που την παρέλαβαν και ένιωθε τον τρόμο των γιατρών ότι θα χάσει την ζωή της», είπε ο Απόστολος Λύτρας, συνήγορος της Ιωάννας Παλιοσπύρου, ερωτηθείς για τα βασικά σημεία στην κατάθεση του θύματος της επίθεσης με βιτριόλι στο δικαστήριο.

Όπως συμπλήρωσε, για την στιγμή της επίθεσης, η Ιωάννα Παλιοσπύρου κατέθεσε ότι «εξ επαφής η κατηγορούμενη της έριξε πάνω από 1 λίτρο από το καυστικό υγρό, από απόσταση 5-7 εκατοστών, ότι τα ρούχα της έλιωσαν στην κυριολεξία,μ ότι οι πόνοι που ένιωθαν ήταν αφόρητοι, ότι σε λίγα λεπτά το αριστερό αυτί της ουσιαστικά εξαφανίστηκε, ότι πήρε τις πρώτες βοήθειες από το φαρμακείο και αυτό ήταν που την έσωσε».

«Ούτε η κατηγορούμενη ούτε το περιβάλλον της κατηγορουμένης δεν της είπε έστω ένα τυπικό «συγγνώμη» ούτε κάποιος από το περιβάλλον της πήρε ένα τηλέφωνο για να δει πως είναι», επεσήμανε ο δικηγόρος.

Σε ότι αφορά την εμφάνιση της κατηγορούμενης στην δίκη, ο Απόστολος Λύτρας είπε ότι «Ήταν μια ψυχρή γυναίκα που το μόνο μέλημα της ήταν να είναι το μαλλί της στην εντέλεια και να είναι μακιγιαρισμένη. Μου έκανε όχι εμένα αλλά σε όλους εντύπωση αυτό. Εμφανίστηκε με τέτοιο τρόπο, ένας άνθρωπος που βρίσκεται στην φυλακή, δεν νομίζω ότι ενδιαφέρεται να έρθει με τέτοιο τρόπο στο δικαστήριο».

«Δεν τόλμησε να κοιτάξει την Ιωάννα στα μάτια, κοίταζε στην άλλη πλευρά. Δεν είπε καμία κουβέντα, ήταν αδιάφορη, δεν είπε τίποτα, δεν αντέδρασε σε τίποτα», σχολίασε ο δικηγόρος.

Αναφερόμενος στο επεισόδιο με την φραστική επίθεση του αδελφού και της μητέρας της Ιωάννας προς την κατηγορούμενη, ο κ. Λύτρας είπε ότι εκείνη έδειξε αδιαφορία περισσότερο κι αυτό ήταν που ερέθισε τους συγγενείς της Ιωάννας Παλισπύρου.

Ερωτηθείς είπε ότι «η Ιωάννα έκλεισε την κατάθεση της αναφέροντας ότι αυτά που γνωρίζει από τους γιατρούς είναι ότι για πάρα πάρα πολλά χρόνια θα κάνει επεμβάσεις και χειρουργεία, θα επισκέπτεται γιατρούς και ότι δυστυχώς όταν κάτι καίγεται δεν μπορεί να επανέλθει πλήρως».

Κατέληξε αναφέροντας ότι η Ιωάννα Παλιοσπύρου θα συνεχίσει να παρίσταται στο δικαστήριο και ότι «η Ιωάννα είναι ένα γενναίο κορίτσι, εισπράττει την αγάπη όλων και αυτό είναι που την κρατάει δυνατή».