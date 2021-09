Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι - Ιωάννα Παλιοσπύρου: “Κοίταξε με, γιατί δεν με κοιτάς;”

Τι είπε στην κατηγορούμενη, στην πρώτη συνάντηση τους, στο δικαστήριο, το θύμα της επίθεσης. Συγκλονίζει η κατάθεση της ενώπιον δικαστών και ενόρκων.

Συγκλονιστικές είναι οι στιγμές που ζουν όσοι βρίσκονται στην αίθουσα του δικαστηρίου, όπου γίνεται η δίκη για την επίθεση με βιτριόλι στην Ιωάννα Παλιοσπύρου.

Οι δύο γυναίκες δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή, βάσει της διάταξης των καθισμάτων τους στην αίθουσα, αλλά και αστυνομικών που βρίσκονται δίπλα στην κατηγορούμενη που κάθεται στο εδώλιο.

Ωστόσο, η Ιωάννα γυρνώντας το κεφάλι της διαρκώς μεσα στην αίθουσα, έψαχνε την κατηγορούμενη και επεδίωκε να διασταυρωθούν τα βλέμματα τους.

Στην πρώτη συνάντηση των δύο γυναικών, μετά από την επίθεση, τον Μάιο του 2020, η Ιωάννα Παλιοσπύρου, αφού εκλήθη να ξεκινήσει την κατάθεση της, ενώπιον δικαστών και ενόρκων, στράφηκε προς την κατηγορούμενη, που είχε σκυμμένο το κεφάλι της και της είπε «κοίταξε με, γιατί δεν με κοιτάς;».

Ξεκινώντας την κατάθεση της στο δικαστήριο, η Ιωάννα Παλιοσπύρου είπε, μεταξύ άλλων, «Με έλουσε με βιτριόλι μέχρι την λεκάνη… Έλιωσε τις σάρκες μου… Μπήκα στο φαρμακείο και μου είπαν που μπορώ να πάρω λίγο νερό και έλεγα “Θεέ μου, μόνο εσύ μπορείς να με βοηθήσεις και κανείς άλλος”».

Στο σημείο εκείνο ο Πρόεδρος της είπε ότι μπορεί να γίνει διάλειμμα πέντε λεπτών στην δίκη, όμως η Ιωάννα λέει ότι θα συνεχίζει την κατάθεση της, αναφέροντας ότι ακολούθως καθοδήγησε τις γυναίκες στο φαρμακείο πως να καλέσουν συναδέλφους της από το γραφείο, όπως και έγινε και με το αυτοκίνητο ενός εξ αυτών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Συνεχίζοντας την δραματική περιγραφή της και αναβιώνοντας ουσιαστικά τον εφιάλτη που έχει ζήσει από τον Μάιο του 2020, η Ιωάννα Παλιοσπύρου, όπως μετέφερε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 η δημοσιογράφος Κέλλυ Χεινοπώρου, είπε «στο νοσοκομείο θυμάμαι απλά να με βρέχουν και να πονάω, προσπαθούσα να αντέχω και να μην πονάω… μου άνοιγαν τρύπες στο κεφάλι».

«Την άλλη μέρα με πήγαν στο Θριάσιο. Θυμάμαι την ώρα που περνούσαν τα φορεία στους διαδρόμους, μια κυρία φώναξε “θεέ μου” και κατάλαβα ότι το λέει για μένα», κατέθεσε η Ιωάννα Παλιοσπύρου.

Αργότερα στην κατάθεση της, η Ιωάννα Παλιοσπύρου αναφέρθηκε στην γνωριμία της με την κατηγορούμενη, αναφέροντας πως «κάποια στιγμή, το 2018, με πήρε τηλέφωνο για να με ρωτήσει για αυτόν τον άνδρα. Της εξήγησα ότι μου είχε κάνει ένα αίτημα φιλίας και ότι δεν είχαμε κάτι και να την παρηγορήσω και να την ηρεμήσω, της έστειλα εικόνες με τις συνομιλίες μας».

Όπως είπε στο δικαστήριο η Ιωάννα Παλιοσπύρου, γνωρίζονταν με την κατηγορούμενη, καθώς ήταν από διπλανά χωριά και είχαν συναντηθεί σε κάποιες γιορτές σε κάποια σπίτια, αλλά ποτέ δεν έκαναν παρέα ή δεν είχαν πολλές επαφές, ενώ σημείωσε ότι μόνο θολό σημείο ήταν μια αντιπαράθεση που είχε η κατηγορούμενη με μια εξαδέλφη της.

Μάλιστα, το θύμα της επίθεσης με βιτριόλι, κατέθεσε ότι μέσα από το νοσοκομείο, ξεκίνησε τα τηλεφωνήματα, προσπαθώντας να μάθει, αν όντως ήταν η κατηγορούμενη πίσω από την επίθεση, γιατί έγινε αυτή η επίθεση σε βάρος της.

Η Ιωάννα είπε ότι η κατηγορούμενη προσπάθησε να με προσεγγίσει και στο νοσοκομείο, για να την σκοτώσει. Όπως κατέθεσε στο δικαστήριο, «η κατηγορούμενη ρώτησε μια εξαδέλφη μου πως είμαι, αν με είδε και πως είναι τα μέτρα στο νοσοκομείο, λόγω κορονοϊού και η εξαδέλφη μου της απάντησε ότι δεν έχει καταφέρει ούτε εκείνη να με δει».

Η Ιωάννα ανέφερε ακόμη ότι «εκτός από την προσπάθεια της κατηγορούμενης να με επισκεφθεί στο νοσοκομείο, αφού είχε αναζητήσει δηλητήρια και τρόπους για να με σκοτώσει, είχε προσπαθήσει να μου επιτεθεί άλλες δύο φορές έξω από το σπίτι μου, όπου γείτονες την είδαν να κουβαλάει κάτι, αλλά και έξω από το γραφείο μου, την προηγούμενη ημέρα της επίθεσης».

«Αντί να πει τι πήγα και έκανα, ενθαρρύνεται ακόμη περισσότερο και αναζητά τρόπους και όπλα για να με σκοτώσει, αυτό ήθελε και ακόμη δεν γνωρίζω ούτε το κίνητρο. Και σίγουρα υπήρχαν και άλλοι που την βοήθησαν», συμπλήρωσε η Ιωάννα Παλιοσπύρου στην κατάθεση της, σύμφωνα με όσα μεταφέρει στην εκπομπή η δημοσιογράφος Κέλλυ Χεινοπώρου.

Μάλιστα, θέλοντας να επισημάνει στο δικαστήριο ότι δεν υπάρχει μεταμέλεια της κατηγορούμενης, η Ιωάννα Παλιοσπύρου είπε στο δικαστήριο ότι «μετά την επίθεση, η Έφη δεν κλείστηκε στο σπίτι, έβγαινε έξω, χόρευε με τις φίλες της, πήγαινε στα μαγαζιά, συνέχιζε την ζωή της. Ακόμη και τώρα δεν φαίνεται να έχει μετανιώσει».

Όπως είπε η Ιωάννα Παλιοσπύρου, μια εξαδέλφη της, μετέφερε διάλογο με την κατηγορούμενη, η οποία είπε «οκ, οκ αν δεν μπορεί να δουλέψει μετά την επίθεση, θα πάρει αποζημίωση και θα ζήσει»

Σε κάποιο σημείο της κατάθεσης της η Ιωάννα Παλιοσπύρου ξέσπασε σε κλάματα και είπε «έλεγα στον εαυτό μου ότι πρέπει να ξυπνήσω και να αντέξω».

Τελειώνοντας την κατάθεση της, η Ιωάννα γύρισε ξανά προς την κατηγορούμενη και της ζήτησε εκ νέου να την κοιτάξει, κάτι που εκείνη δεν έκανε και γυρίζοντας προς την έδρα, η Ιωάννα Παλιοσπύρου είπε «κοιτάξτε πόσο ψυχρή είναι; Με τέτοια ψυχρότητα έκανε και την επίθεση».

Σε όλη την διάρκεια της κατάθεσης της, η κατηγορούμενη δεν κοιτούσε χαμηλά, αλλά είχε όρθιο το κεφάλι της, κοιτώντας μπροστά και δίχως ούτε μια στιγμή την Ιωάννα Παλιοσπύρου.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης, άρχισε η υποβολή ερωτήσεων από τους συνηγόρους στο θύμα της επίθεσης, η Ιωάννα Παλιοσπύρου είπε ότι δεν της είπε σήμερα κάτι η κατηγορούμενη, αλλά μόνο την κοίταξε με το ίδιο βλέμμα που είχε την ημέρα της επίθεσης. Τότε η κατηγορούμενη κάτι μουρμούρισε και η μητέρα και ο αδελφός του θύματος ξέσπασαν εναντίον της, λέγοντας μεταξύ άλλων, «σκύλα, μας κατάστρεψες».





