Επίθεση με βιτριόλι - κατηγορούμενη προς Ιωάννα: ξέρεις γιατί το έκανα

Τι είπε απευθυνόμενη στο θύμα της η καθ΄ ομολογία δράστις της επίθεσης. Τι υποστήριξε για τους σκοπούς της,

«Ξέρω ότι δεν είναι αποδεκτό αυτό που έγινε, αλλά εσύ Ιωάννα ξέρεις τον λόγο, γιατί το έκανα αυτό. Δεν ήθελα να αφαιρέσω ζωή», ειναι τα πρώτα λόγια που είπε η κατηγορούμενη για την επίθεση με βιτριόλι, προς το θύμα της, την Ιωάννα Παλιοσπύρου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης της άτυχης κοπέλας, ενώπιον του δικαστηρίου.

Αυτή ήταν και η μόνη φορά που η κατηγορούμενη απευθύνθηκε στο θύμα της, στην διάρκεια της κατάθεσης της Ιωάννας Παλιοσπύρου στο δικαστήριο για την πολύκροτη υπόθεση, στην διάρκεια της οποίας κοιτούσε προς άλλο σημείο της αίθουσας και ποτέ προς την γυναίκα της ζωής σημάδεψε για πάντα.

Συγκλονιστική ήταν η αναβίωση του εφιάλτη, στην οποία υποβλήθηκε η Ιωάννα Παλιοσπύρου, καταθέτοντας στο δικαστήριο για όλα όσα έχει περάσει από την στιγμή της επίθεσης, τις ημέρες στο νοσοκομείο και τις συνέπειες της επίθεσης στην ζωής της.

Ο συνήγορος της, Απόστολος Λύτρας, σχολίασε δηκτικά την εμφάνιση της κατηγορούμενης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ήταν αδιάφορη και την ένοιαξε μόνο να εμφανιστεί μακιγιαρισμένη και με φτιαγμένο το μαλλί, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

