Μαξίμου: Ο Πίνατ διέκοψε τις δηλώσεις Μητσοτάκη - Χέγκερ (βίντεο)

Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε κατά τις κοινές δηλώσεις του πρωθυπουργού με τον Σλοβάκο ομόλογό του.



Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη οι κοινές δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας, Έντουαρντ Χέγκερ.

Στο βήμα βρισκόταν ο πρωθυπουργός όταν ακούστηκε ένα δυνατό γαύγισμα, που αιφνιδίασε ομιλητές αλλά και όλους τους παρευρισκόμενους. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε μία παύση και σχολίασε χαμογελώντας:

«αυτός είναι ο σκύλος τον οποίο πρόσφατα υιοθετήσαμε και ο οποίος ενίοτε είναι λίγο φασαριόζος. Αλλά είναι η πρώτη φορά που παρεμβαίνει σε συνέντευξη Τύπου. Συνήθως μας υποδέχεται στην πόρτα και είναι πιο ευγενής».

Ο κ. Χέγκερ αντέδρασε στο περιστατικό γελώντας.

