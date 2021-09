Κοινωνία

Πόρος: Βυθίστηκε ιστιοφόρο

Στο ιστιοφόρο επέβαιναν εννέα άτομα.

Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό όταν ενημερώθηκε για βύθιση ιστιοφόρου με 9 επιβάτες ανοιχτά του Πόρου.

Η βύθιση του ιστιοφόρου έγινε 1,9 ναυτικά μίλια δυτικά του νησιού για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Οι 9 Ρουμάνοι επιβάτες του ιστιοφόρου περισυνελέγησαν από παραπλέον πλοίο και μεταφέρονται στο λιμάνι του Πόρου.

Όλοι οι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους ενώ σημειώνεται ότι στην περιοχή πνέουν άνεμοι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ.

