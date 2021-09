Κόσμος

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε σχολείο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα παιδί τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ανήλικος ο δράστης.

Ένα αγόρι τραυματίστηκε και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, αφότου το πυροβόλησε ένας άλλος μαθητής, σε δημοτικό σχολείο του Μέμφις στο Τενεσί των ΗΠΑ.

Δεν υπάρχουν αναφορές για άλλους τραυματίες και το Cummings Elementary School εκκενώθηκε, ανέφερε σε ανακοίνωση το αστυνομικό τμήμα του Μέμφις.

Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης βρίσκεται στα χέρια της Αστυνομίας. Αδιευκρίνιστο παραμένει το κίνητρο της επίθεσης.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο σχολείο στο νότιο Μέμφις γύρω στις 09.15 τοπική ώρα, ανέφερε η Αστυνομία. Ο μικρός μαθητής που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι – Λύτρας: μάρτυρες “κλειδί” γνώριζαν τις προθέσεις της κατηγορούμενης

Πάτρα: Επιτέθηκε σε αστυνομικό για να αποφύγει τον έλεγχο

“The 2night show”- Σταμάτης Γονίδης: “Είδα μπροστά μου τον Άγιο Στέφανο”