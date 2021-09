Κόσμος

Τέξας: νεκρός 2χρονος που αυτοπυροβολήθηκε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος για το αγοράκι που χτυπήθηκε από σφαίρα στο κεφάλι. Που και πως βρήκε το γεμάτο όπλο, από το οποίο έχασε την ζωή του.

Ένα παιδί δύο 2 ετών σκοτώθηκε στο Τέξας, αφού αυτοπυροβολήθηκε με ένα γεμάτο πυροβόλο όπλο που βρήκε στο σακίδιο πλάτης συγγενούς του.

Το αγοράκι υπέστη τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι και, ως αυτό το στάδιο της έρευνας, οι ενδείξεις κατατείνουν πως «αυτοπυροβολήθηκε από ατύχημα», διευκρίνισε η αστυνομία της πόλης Γουέικο, στην πολιτεία Τέξας, σε ανακοίνωση Τύπου.

Ο ιδιοκτήτης του όπλου, 21 ετών, πήρε το όπλο κι έφυγε, ωστόσο αργότερα επέστρεψε εντέλει και συνελήφθη από την αστυνομία, που τον έθεσε υπό κράτηση για «απόκρυψη αποδεικτικών στοιχείων».

«Κάθε χρόνο στις ΗΠΑ, εκατοντάδες παιδιά βρίσκουν γεμάτα όπλα που δεν είναι ασφαλισμένα, σε ντουλάπια, κομοδίνα, σακίδια πλάτης ή τσάντες, όπου τα είχαν αφήσει» και πυροβολούν χωρίς να το θέλουν καθώς τα περιεργάζονται, τόνιζε πρόσφατη έκθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης Everytown For Gun Safety.

Η ΜΚΟ, η οποία θέλει να γίνεται αυστηρότερος έλεγχος στους αγοραστές όπλων, καταγράφει από το 2015 τα «αθέλητα πυρά» από ανηλίκους και τις συνέπειές τους. Σύμφωνα με την καταμέτρησή της, τέτοια περιστατικά έχουν προκαλέσει 765 θανάτους μέσα στα τελευταία έξι χρόνια – 111 από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τώρα – και πάνω από 1.500 τραυματισμούς.

Το αμερικανικό Σύνταγμα κατοχυρώνει το δικαίωμα της οπλοφορίας, στο οποίο οι περισσότεροι Αμερικανοί παραμένουν προσηλωμένοι, παρότι το συγκεκριμένο άρθρο αποτελεί αντικείμενο διαφορετικών ερμηνειών. Το 30% των ενηλίκων στις ΗΠΑ κατέχει τουλάχιστον ένα όπλο.

Ειδήσεις σήμερα:

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Θα γύριζα στα Σεπόλια να πουλάω cd για να έχω τον πατέρα μου

Καιρός: άνοδος θερμοκρασίας και βοριάδες το Σάββατο

“Υγεία πάνω απ΄ όλα”: πανάδες, κορεσμένα λιπαρά και αγγεία