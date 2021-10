Οικονομία

Γονικές παροχές - Μητσοτάκης: Οι γονείς δεν χρειάζεται να πληρώσουν ξανά για όσα δημιούργησαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού για τις αφορολόγητες γονικές παροχές - δωρεές μέχρι 800.000 ευρώ.

Στον μηδενισμό του φόρου γονικής παροχής, που εξήγγειλε από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ισχύει από σήμερα, αναφέρεται, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι «από σήμερα μηδενίζεται για τη μεσαία τάξη ο φόρος γονικής παροχής. Οι γονείς δεν χρειάζεται να ξαναπληρώσουν για να μεταβιβάσουν όσα δημιούργησαν στα παιδιά τους. Για ακίνητα, αλλά και χρήματα ο φόρος που θα πλήρωναν προστίθεται στη στήριξη, που δίνουν στη νεότερη γενιά. Και τα παιδιά τους θα μπορούν να αξιοποιήσουν την περιουσία, που με κόπο έφτιαξαν οι γονείς τους».

Σύμφωνα με τη ρύθμιση δωρεές και γονικές παροχές, οι οποίες συστήνονται από την 1η Οκτωβρίου 2021 και θα είναι αφορολόγητες έως και 800.000 ευρώ, αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες δικαιούχων:

Σύζυγο του κληρονομούμενου. Πρόσωπο το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με τον κληρονομούμενο και το οποίο λύθηκε με τον θάνατο αυτού, εφόσον η συμβίωση είχε διάρκεια τουλάχιστον 2 ετών. Κατιόντες πρώτου βαθμού (τέκνα από νόμιμο γάμο, τέκνα χωρίς γάμο έναντι της μητέρας, τέκνα αναγνωρισθέντα εκούσια ή δικαστικά έναντι του πατέρα, τέκνα νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικά έναντι και των δύο γονέων). Κατιόντες εξ αίματος δεύτερου βαθμού (παππούδες, εγγόνια). Ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι: Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει στον ΑΝΤ1 τις πρώτες σοκαριστικές στιγμές

Αναγνωστόπουλος: Πώς και πότε θα πάρουν τα 50 GB οι νέοι

Κλειστή η Κατεχάκη από τη Μεσογείων έως την Κηφισίας