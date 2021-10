Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο για δύο λόγους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Αφροδίτη, ο Ανάδρομος Ερμής και το τριήμερο. Προβλέψεις για όλα τα ζώδια από τη Λίτσα Πατέρα.

Τις αστρολογικές της προβλέψεις για σήμερα Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο έκανε η αστρολόγος της εκπομπής του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό", Λίτσα Πατέρα.

Όπως ανέφερε η Λίτσα Πατέρα "το Σαββατοκύριακο έχει πολύ ενδιαφέρον για δύο λόγους".

"1ον γιατί η Αφροδίτη κάνει μία δυσαρμονική όψη με τον Δία, που αν και αυτό σημαίνει υπερβολή στα ερωτικά και τα οικονομικά, ωστόσο είναι καλή. Και 2ον αν και είναι ακόμα ανάδρομος ο Ερμής κάνει μία πολύ ωραία όψη με τον Δία", σημείωσε η αστρολόγος της εκπομπής.

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ενότητα από «Το Πρωινό» με τις προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα:

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΠΑΛ Ευόσμου: Οδοφράγματα και κροτίδες έξω από το σχολείο (εικόνες)

Επεισόδια στην Νέα Σμύρνη: Ο “Ινδιάνος” αποφυλακίζεται

Γονικές παροχές - Μητσοτάκης: Οι γονείς δεν χρειάζεται να πληρώσουν ξανά για όσα δημιούργησαν