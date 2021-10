Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - λύματα: στο “κόκκινο” η Θεσσαλονίκη

Αυξημένο το ιικό φορτίο των λυμάτων. Τι λέει ο πρύτανης του ΑΠΘ για τη διασπορά στην κοινότητα.

Αυξητική τάση στη συγκέντρωση του SARS-CoV-2 στα αστικά απόβλητα της Θεσσαλονίκης έδειξαν οι τελευταίες μετρήσεις της εβδομάδας για την έρευνα που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ με την ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου του ΕΟΔΥ.

Συγκεκριμένα, στα δείγματα που λαμβάνονται καθημερινά στην είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τις εξορθολογισμένες τιμές σχετικής έκκρισης ιικού φορτίου, η μέση τιμή των δύο πιο πρόσφατων μετρήσεων, δηλαδή της Τετάρτης 29/09 και της Πέμπτης 30/09 είναι:

Αυξημένη (+28%) σε σχέση με τη μέση τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων της Δευτέρας 27/09 και της Τρίτης 28/09

Αυξημένη (+41%) σε σχέση με την μέση τιμή της προηγούμενης Τετάρτης 22/09 και Πέμπτης 23/09

«Καθ' όλη τη διάρκεια του Σεπτέμβρη χαρακτηριστικό της επιδημιολογικής εικόνας των λυμάτων ήταν οι διακυμάνσεις μεταξύ των καθημερινών μετρήσεων, γύρω όμως από ένα σχετικά υψηλό επίπεδο ιικού φορτίου, που σε κάθε περίπτωση αντιστοιχεί σε σημαντική διασπορά του ιού στην κοινότητα. Συνολικά, όμως, και παρατηρώντας στο σχετικό διάγραμμα τις τελευταίες μέρες βλέπουμε ότι η τάση είναι αυξητική», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του ΑΠΘ και επιστημονικά υπεύθυνος του ερευνητικού έργου, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου. «Αυτό που βλέπουμε και ερμηνεύουμε ως σημαντική διασπορά στην κοινότητα είναι ένα μείγμα των νοσούντων, στο οποίο περιλαμβάνονται ανεμβολίαστοι, αλλά και εμβολιασμένοι που μπορεί να νοσούν ελαφρά, όπως και νέοι και παιδιά, που μπορεί να μην εμφανίζουν συμπτώματα νόσησης, αλλά η παρούσα μετάλλαξη του ιού κυριαρχεί στην ομάδα αυτή σε ό,τι αφορά την μεταδοτικότητα», εξήγησε ο κ. Παπαϊωάννου.

Ερωτηθείς αν τα στοιχεία προμηνύουν έντονη επιδημιολογική έξαρση στην πόλη, όπως συνέβη το περσινό φθινόπωρο ο πρύτανης του ΑΠΘ απάντησε: «Το περσινό φθινόπωρο δεν αποτελεί μέτρο σύγκρισης, αλλά σημείο αναφοράς και υπόμνησης της σημασίας της ατομικής και συλλογικής ευθύνης, της αξίας και αναγκαιότητας απαρέγκλιτης τήρησης των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας. Η ειδοποιός διαφορά συνίσταται στο ότι πλέον το ποσοστό των εμβολιασμένων πολιτών λειτουργεί ως ασπίδα στους ίδιους και στο σύστημα υγείας. Πολλοί λιγότεροι χρειάζονται νοσηλεία και θα νοσηλεύονταν σήμερα πολύ λιγότεροι συνάνθρωποί μας στις ΜΕΘ, αν είχαν ακούσει τις εισηγήσεις των ειδικών, αν είχαν σπεύσει να εμβολιαστούν. Σε κάθε περίπτωση η δυναμική της πανδημίας και η διασπορά του ιού στην κοινότητα σήμερα δεν επιτρέπουν εφησυχασμό σε κανέναν».

Η μεθοδολογία αποτίμησης του κορονοϊού στα αστικά απόβλητα, που ανέπτυξε η ομάδα του ΑΠΘ, εξορθολογίζει τις μετρήσεις συγκέντρωσης του γονιδιώματος του ιού, με βάση 24 περιβαλλοντικούς παράγοντες, που δύνανται να αλλοιώσουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

Γεμάτες οι ΜΕΘ, άδειοι οι δρόμοι

Πρώτο Σαββατοκύριακο με μίνι lockdown στη Θεσσαλονίκη και από τα μεσάνυχτα τα περισσότερα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της πόλης κατέβασαν ρολά. Οι δρόμοι άδειασαν και οι πολίτες επέστρεψαν στα σπίτια τους, καθώς η Θεσσαλονίκη πέρασε στο «Επίπεδο Συναγερμού 4» του επιδημιολογικού χάρτη.

Σε κεντρικά σημεία της πόλης είχαν στηθεί αστυνομικά μπλόκα, τα οποία πραγματοποιούσαν ελέγχους σε πεζούς και οχήματα μιας και βάσει των μέτρων απαγορεύεται η κυκλοφορία από 01:00 το βράδυ έως 06:00 το πρωί, με εξαίρεση λόγους εργασίας και σοβαρούς λόγους υγείας. Απαγορεύεται επίσης η μουσική καθ’ όλο το 24ωρο σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ψυχαγωγίας.

Κι ενώ τα καφέ και τα μπαρ άδειασαν, οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Covid-19 της Θεσσαλονίκης άρχισαν να γεμίζουν σύμφωνα με στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων. Συγκεκριμένα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε μία κλίνη ΜΕΘ διαθέσιμη.

Συγκεκριμένα, οι 15 κλίνες του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ είναι καλυμμένες, όπως και οι 15 του Ιπποκρατείου, οι 11 του Παπαγεωργίου, οι 22 του Παπανικολάου και οι 8 του Αγίου Δημητρίου.

