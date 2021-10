Τεχνολογία - Επιστήμη

Google - Ματ Μπρίτιν στον ΑΝΤ1: Πώς αναδεικνύουμε τα ποιοτικά ρεπορτάζ (βίντεο)

Αποκλειστική συνέντευξη της Μαρίας Σαράφογλου με τον Πρόεδρο της Google στην Ευρώπη.

Ο Πρόεδρος της Google στην Ευρώπη, Ματ Μπρίτιν, παραχώρησε μία αποκλειστική συνέντευξη στον ΑΝΤ1 και τη Μαρία Σαράφογλου, μιλώντας για την στροφή του τεχνολογικού κολοσσού σε πιο φιλικές για το περιβάλλον επιλογές, τους στόχους της επόμενης δεκαετίας, την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο και τις επικρίσεις για τον χειρισμό περιεχόμενου.

Για την “πράσινη” στροφή της Google:

Σαράφογλου: «Μπορείτε να μας πείτε ορισμένα παραδείγματα από προϊόντα και εργαλεία της Google, που βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση;»

Μπρίτιν: «Έχουμε ουδέτερο ισοζύγιο στον άνθρακα από το 2007. Ήμασταν η πρώτη μεγάλη εταιρεία, που προχώρησε σε αυτή την κίνηση. Από το 2017 έχουμε συνδέσει όλες τις ηλεκτρικές αγορές μας με την ανανεώσιμη ενέργεια και στόχος μας είναι να αποκτήσουμε μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που χρησιμοποιεί κάποιος τις υπηρεσίες μας, έχει πρόσβαση μόνο σε ανανεώσιμη ενέργεια και σε αυτό στοχεύουμε την επόμενη δεκαετία. Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι η Google είναι όσο το δυνατόν πιο βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όταν κάνει κάποιος αναζήτηση για την αγορά προϊόντων ή για προορισμούς, θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι του παρέχουμε τα σωστά εργαλεία για κάνει τις πιο φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές.»

Για την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο:

Σαράφογλου: «Η Google δέχθηκε πυρά για τον ρόλο της στην διασπορά της παραπληροφόρησης. Η εταιρεία πρόσφατα επένδυσε πολλά χρήματα στη μάχη εναντίον των ψευδών ειδήσεων. Έχει αποδώσει αυτή η προσπάθεια;»

Μπρίτιν: «Η παραπληροφόρηση αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα στο διαδίκτυο. Τα περισσότερα κρούσματα είναι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά στην Google πιστεύουμε πώς έχουμε και εμείς ευθύνη. Προσπαθούμε λοιπόν, να ενισχύσουμε και να επιβραβεύσουμε το ποιοτικό και επίσημο περιεχόμενο. Είτε προέρχεται από τα Ηνωμένα Έθνη για την κλιματική αλλαγή, είτε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ή τις τοπικές υπηρεσίες και αφορά πληροφορίες για την πανδημία του COVID. Ενισχύουμε και επιβραβεύουμε τις συνεργασίες με μέσα ενημέρωσης διεθνώς, όπως ο δικός σας Όμιλος, για να διασφαλίσουμε ότι ποιοτικά ρεπορτάζ είναι διαθέσιμα όταν γίνεται αναζήτηση σε διάφορα θέματα. Παράλληλα όμως πρέπει να αφαιρέσουμε και να μειώσουμε την πρόσβαση στην παραπληροφόρηση.»

Σαράφογλου: «Η Google επικρίθηκε πρόσφατα για τον χειρισμό του περιεχομένου στο διαδίκτυο, από την ρωσική αντιπολίτευση. Έχει μεγαλύτερη αξία για εσάς, να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας σε μια χώρα όπως η Ρωσία, από το να διασφαλίζετε την ελευθερία του λόγου;»

Μπρίτιν: «Κάθε χώρα έχει την κυβέρνηση της και όποιος χειρίζεται την τεχνολογία πρέπει να συμμορφώνεται με τους νόμους που ισχύουν σε κάθε χώρα. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να ανανεώσουμε τους κανόνες αυτής της διαδρομής παγκοσμίως. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι άλλο σε ό,τι αφορά τη Ρωσία, αλλά πιστεύω πως έχουμε την πρόκληση, την ευκαιρία και την ευθύνη, να διασφαλίσουμε πώς η τεχνολογία υπηρετεί σωστά τις χώρες και τους πολιτισμούς που εκτιμούμε. Αυτός είναι ο ρόλος μου ως επικεφαλής της Google στην Ευρώπη.»

