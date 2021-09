Τεχνολογία - Επιστήμη

Google - ΟΑΕΔ: Συνεργασία για τη δημιουργία επιχειρήσεων start-ups

Νέο πρόγραμμα θα δώσει τη δυνατότητα σε 4.000 ανέργους ένα αποκτήσουν τις κατάλληλες ψηφιακές και επιχειρηματικές δεξιότητες.



"Μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη συνεργασία σε προγράμματα κατάρτισης ανέργων στο ψηφιακό μάρκετινγκ, η Google Ελλάδας και ο ΟΑΕΔ, με την στήριξη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, διευρύνουν την συνεργασία τους για να στηρίξουν την νέα επιχειρηματικότητα στην ψηφιακή οικονομία", επισημαίνεται σε ανακοίνωση.

Παράλληλα, αναφέρεται πως "όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του πρώτου SkillUp Forum για την Απασχόληση και την Επιχειρηματικότητα που διοργανώνει ο ΟΑΕΔ σε συνεργασία με το Envolve Entrepreneurship στη Θεσσαλονίκη, το νέο πρόγραμμα θα δώσει τη δυνατότητα σε 4.000 ανέργους έως 45 ετών να αποκτήσουν τις κατάλληλες ψηφιακές και επιχειρηματικές δεξιότητες ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν τη δική τους βιώσιμη επιχείρηση.

Στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τους ανέργους στις βασικές αρχές της επιχειρηματικότητας, όπως έχουν διαμορφωθεί στη σημερινή, ψηφιακή εποχή, μέσω της δωρεάν εξ αποστάσεως κατάρτισης διάρκειας 35 ωρών. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης από την Google και τον ΟΑΕΔ.

Στο πρόγραμμα κατάρτισης καλύπτονται βασικές έννοιες του επιχειρείν, όπως δημιουργία ταυτότητας της επιχείρησης, διαχείριση της αγοράς, εδραίωση της επιχείρησης στο διαδίκτυο, προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών κλπ. Έτσι, οι επίδοξοι νέοι επιχειρηματίες θα αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να καταρτίσουν ένα βιώσιμο επιχειρηματικό πλάνο και να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία. Η ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων συμμετοχής θα ανακοινωθεί σύντομα.

Επιπλέον, όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα κατάρτισης και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις, θα έχουν τη δυνατότητα αίτησης για το νέο πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία, που θα υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ. Στόχος της 12μηνης δράσης θα είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 4.000 ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων και το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων θα ανέρχεται σε 14.800 €. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν από τον ΟΑΕΔ στο επόμενο διάστημα.

Ως μέλη της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, ο ΟΑΕΔ και η Google Ελλάδας συνεργάζονται για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος στην αγορά εργασίας, την επαγγελματική αποκατάσταση των ανέργων και την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας. Άλλωστε, μέσα και από την πλατφόρμα Grow Greece with Google, εκφράζεται ρητά η δέσμευση της Google να συμβάλλει ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην ανάκαμψη και ανάπτυξη της Ελλάδας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία όλων για το ψηφιακό μέλλον και για τις ευκαιρίες που δεν πρέπει να χάσουν".

O Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δήλωσε σχετικά: «Η αναβάθμιση δεξιοτήτων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την Ελλάδα και γι’ αυτό το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προωθεί άμεσα μια ριζική μεταρρύθμιση στον τομέα αυτό. Παράλληλα ενεργοποιεί νέα προγράμματα κατάρτισης με έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες και την επιχειρηματικότητα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα γίνεται σε συνεργασία με έναν διεθνή κολοσσό όπως η Google, με τεράστια εμπειρία στα θέματα ψηφιακών δεξιοτήτων και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας. Στηρίζουμε στην πράξη τους ανέργους που έχουν μια επιχειρηματική ιδέα και αναζητούν τα μέσα για να την υλοποιήσουν, Γι’ αυτό και είμαστε βέβαιοι ότι η πρωτοβουλία αυτή θα έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση στη νέα γενιά».

Ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, Διοικητής του ΟΑΕΔ δήλωσε πως: «Ο ΟΑΕΔ συνεχίζει, με εξωστρέφεια, να επενδύει στον άνθρωπο, στην ποιοτική αναβάθμιση των δεξιοτήτων και στην δημιουργία νέων επιχειρήσεων και νέων θέσεων εργασίας. Με οδηγό τα επιτυχημένα προγράμματα που υλοποιήσαμε το τελευταίο έτος, ξεκινάμε ένα νέο κύκλο καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και επιχειρηματικότητας για την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας».

Η Γενική Διευθύντρια της Google Νοτιοανατολικής Ευρώπης Πέγκυ Αντωνάκου υπογράμμισε ότι: «Μέσα από την πλατφόρμα Grow Greece with Google, εκφράζεται ρητά η δέσμευση της εταιρείας να συμβάλει ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην ανάκαμψη και ανάπτυξη της Ελλάδας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες. Πιστεύουμε επίσης πως η τεχνολογία που απαιτεί η εποχή μας είναι εδώ για όλους μας, ανεξάρτητα από την ηλικία ή το επίπεδο των γνώσεών μας. Το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα, βοηθάει ανθρώπους μέχρι 45 ετών, να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια και ψηφιακές δεξιότητες προκειμένου να μπορέσουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Έτσι, τους δίνεται μια πρώτη ή ακόμη και μια δεύτερη ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους, διεκδικώντας ένα καλύτερο μέλλον».

