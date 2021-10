Life

Κυριάκος Μητσοτάκης: Με τον γιο του στη νέα ταινία με τον Τζέιμς Μποντ

Η ανάρτηση του Πρωθυπουργού για την έξοδο με τον γιο του, Κωνσταντίνο.

Την ταινία “No Time to Die”, με τις περιπέτειες του θρυλικού πράκτορα 007, παρακολούθησε το Σάββατο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τον γιο του, Κωνσταντίνο.

Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός ανήρτησε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, μία φωτογραφία με τον γιο του, περιμένοντας να ξεκινήσει η προβολή της νέας ταινίας Τζέιμς Μποντ.

«Αναμένοντας τον 007», έγραψε ο Πρωθυπουργός.

