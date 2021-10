Τοπικά Νέα

Σεισμός στην Κρήτη: Σε ρυθμούς Ρίχτερ το Αρκαλοχώρι

Δύο δονήσεις στην πολύπαθη περιοχή μέσα σε έξι λεπτά

Στον «χορό» των Ρίχτερ παραμένει η Κρήτη.

Μέσα σε έξι λεπτά καταγράφηκαν δύο σεισμικές δονήσεις με επίκεντρο το Αρκαλοχώρι. Η πρώτη σημειώθηκε στις 5:25 το απόγευμα και σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ήταν εντάσεως 3,4 Ρίχτερ

Η δεύτερη καταγράφηκε στις 5:31 μ.μ. με ένταση 3,6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.

Και οι δύο δονήσεις είχαν επίκεντρο περιοχή νοτιοδυτικά του Αρκαλοχωρίου και εστιακό βάθος στα πέντε χιλιόμετρα. Οι δονήσεις έγιναν αισθητές μέχρι και το Ηράκλειο.

Κλειστά και αύριο τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Στην ανακοίνωση ότι αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και για τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021, προχώρησε ο Δήμος Ηρακλείου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση η εκ νέου αναστολή για μία ακόμη ημέρα, αποφασίστηκε λόγω της μη ολοκλήρωσης των ελέγχων από τα ειδικά κλιμάκια των μηχανικών και προκειμένου να αξιολογηθούν τα απογραφικά δελτία των ήδη ελεγμένων κτιρίων. Την ίδια ώρα ανακοίνωση του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου (ΔΟΠΑΦΜΑΗ) γνωστοποίησε ότι από Δευτέρα επαναλειτουργούν κανονικά οι δημοτικοί βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί του Δήμου Ηρακλείου, εκτός από τα ΚΒ Μητέρα ΚΕΠΑ και Ι ΚΕΠΑ, όπου αναμένονται οι τεχνικές εκθέσεις για την καταλληλόλητα των κτιρίων.

