ΚΙΝΑΛ: Τα "αγκάθια" της εκλογικής διαδικασίας

Με εντάσεις για θέματα της εκλογικής διαδικασίας για την ηγεσία, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της ΚΕ του ΚΙΝΑΛ

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Κ.Ε. του Κινήματος Αλλαγής, εν μέσω εντάσεων και διαφωνιών για την τελική πρόταση που διατύπωσε και εγκρίθηκε με άνετη πλειοψηφία, η αρμόδια επιτροπή τήρησης του καταστατικού (ΕΔΕΚΑΠ) σχετικά με την εκλογή ηγεσίας στο ΚΙΝΑΛ.

Αγκάθι ήταν το αν οι απαιτούμενες 5.000 υπογραφές μελών ή φίλων, που προβλέπει το Καταστατικό, θα ανταποκρίνονται στην πρόβλεψη αυτή ή θα μπορούσαν να μην προέρχονται από μέλη ή φίλους.

Ο Χάρης Καστανίδης πρότεινε να ληφθεί πολιτική απόφαση της Κ.Ε ώστε όλα να θεωρηθούν καταστατικά σωστά ή όσοι δεν θα είναι μέλη ή φίλοι να θεωρηθούν ότι πράγματι είναι. Η πρότασή του θεωρήθηκε αντικαταστατική από τον προεδρεύοντα, Γιάννη Κουτσούκο που δεν την έθεσε σε ψηφοφορία, γεγονός που προκάλεσε έντονες διαμαρτυρίες από τη πλευρά των υποστηρικτών του Ανδρέα Λοβέρδου .

Αντιθέτως, μπήκε σε ψηφοφορία και εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία η τροποποιημένη πρόταση της ΕΔΕΚΑΠ στην οποία συμπεριελήφθησαν οι ενστάσεις που διατύπωσαν μέλη που στηρίζουν την υποψηφιότητα του Νίκου Ανδρουλάκη. Αφορούσαν τη συμπλήρωση της σύνθεσης της Επιτροπής, λόγω του ότι έχει αποβιώσει ένα μέλος της, με στέλεχος προσκείμενο στον κ. Ανδρουλάκη, να μην πληρώνουν εκ νέου στον Β’ γύρο όσοι ψηφίσουν, πέραν των τριών ευρώ για το Α’ γύρο και να μην συμμετέχει στην Εφορευτική Επιτροπή ο αναπληρωτής γραμματέας της νομαρχιακής Επιτροπής σε κάθε περιοχή, τις οποίες ενστάσεις αποδέχθηκε η πλευρά της Φώφης Γεννηματά. Παρολαυτά, η πλευρά Ανδρουλάκη απείχε από την ψηφοφορία με αποτέλεσμα οι υποστηρικτές του Ανδρέα Λοβέρδου και του Χάρη Καστανίδη να είναι μειοψηφία.

Είχαν προηγηθεί παρασκηνιακές ζυμώσεις καθ όλη την διάρκεια της συνεδρίασης που απέβησαν άκαρπες.

Νωρίτερα ένταση είχε προκληθεί από την αναφορά του γραμματέα της ΚΟ του ΚΙΝΑΛ Βασίλη Κεγκέρογλου ότι οι ευρωβουλευτές δεν συνεισφέρουν στο ταμείο του κόμματος.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ενοχλημένος μίλησε για προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων και εξήγησε τον τρόπο συνεισφοράς των ευρωβουλευτών καθώς διέπονται από διαφορετικό νομικό καθεστώς στο Ευρωκοινοβούλιο απ’ ό,τι οι συνάδελφοί τους στην Ελληνική Βουλή.

