Γεννηματά; Να μην “θολώσει” η αυτόνομη πορεία του ΚΙΝΑΛ

Με διμέτωπη επίθεση σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και αιχμές για τους συνυποψήφιους της η ομιλία Γεννηματά στην Κ.Ε.

Με το τρίπτυχο «Νέα Αλλαγή- Πράσινο Κοινωνικό Συμβόλαιο- Νέα Εθνική Στρατηγική» ως σημαία, όπως είπε η Φώφη Γεννηματά στην ομιλία της κατά τη συνεδρίαση της Κεντρική Επιτροπή του Κινήματος Αλλαγής, εγγυάται μια νέα δυναμική πορεία ανόδου, με διαφάνεια και ανοιχτές διαδικασίες.

«Αυτό είναι το δικό μας αφήγημα, το δικό μας κοινωνικό συμβόλαιο», πρόσθεσε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, ενώ επεσήμανε ότι τώρα διαμορφώνονται οι συνθήκες, καθώς η πολιτική του κ. Μητσοτάκη φαίνεται να πλήττει την κοινωνία και ο ΣΥΡΙΖΑ αδυνατεί να παίξει ουσιαστικά το ρόλο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. «Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως εμείς είμαστε στη Βουλή η Αξιωματική Αντιπολίτευση», υποστήριξε.

Η κ. Γεννηματά υπογράμμισε τρία ζητήματα που συνηγορούν σε ευνοϊκές συνθήκες για την ανοδική πορεία του ΚΙΝΑΛ:

Πρώτον, η νίκη του SPD, η οποία, κατά τη Φώφη Γεννηματά, μπορεί να φέρει αέρα αλλαγής στην Ευρώπη και κυρίως να αναθεωρηθεί το Σύμφωνο Σταθερότητας.

Δεύτερον, η αμυντική συμφωνία Ελλάδας - Γαλλίας, για την οποία είπε ότι το Κίνημα Αλλαγής συμφωνεί με την ενίσχυση των παραδοσιακών στενών σχέσεων με τη Γαλλία, αλλά διατύπωσε κρίσιμα ερωτήματα που χρήζουν απαντήσεις.

για την οποία είπε ότι το Κίνημα Αλλαγής συμφωνεί με την ενίσχυση των παραδοσιακών στενών σχέσεων με τη Γαλλία, αλλά διατύπωσε κρίσιμα ερωτήματα που χρήζουν απαντήσεις. Και τρίτον, τα φασιστικά φαινόμενα στη Θεσσαλονίκη για τα οποία είπε πως έναν χρόνο μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής δεν πρέπει να δείξουμε καμία ανοχή στη βία. «Είναι απαράδεκτη η καθυστέρηση στην αντίδραση της κυβέρνησης, όπως επίσης είναι απαράδεκτη η ταύτιση των φασιστικών φαινομένων με τις αντιφασιστικές εκδηλώσεις» τόνισε.

Αφήνοντας αιχμές για συνυποψηφίους της, χωρίς όμως να τους κατονομάσει, η κ. Γεννηματά επέσεισε τον κίνδυνο να «θολώσει» η αυτόνομη πορεία του ΚΙΝΑΛ, που με πολύ κόπο επετεύχθη από το 2015 και να επέλθει ρήξη και διάσπαση. «Ενότητα, αυτόνομη πορεία και σοσιαλδημοκρατικό ιδεολογικό στίγμα και πολιτικές, αποτελούν εγγύηση για το άλμα προς τα εμπρός. Αν μετακινηθούμε λίγο δεξιά ή λίγο αριστερά, ο διχασμός και η διάσπαση θα είναι η χαριστική βολή. Θα έχουμε παίξει το παιχνίδι των αντιπάλων μας που το επιδιώκουν», υπογράμμισε η Φώφη Γεννηματά.

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ είπε ότι όταν το 2015 ανέλαβε την ηγεσία του κόμματος η κατάσταση της παράταξης ήταν ντροπιαστική για το ΠΑΣΟΚ και για όσα είχε προσφέρει στη χώρα. «Καταφέραμε να ενώσουμε δυνάμεις στο Κίνημα Αλλαγής και να έχουμε διαρκή ανοδική πορεία, εδραιώνοντας την αυτόνομη πορεία. Δεν γίναμε δεκανίκι και συμπλήρωμα κανενός», τόνισε.

Αναφερόμενη στις σχέσεις ΚΙΝΑΛ και ΠΑΣΟΚ, η Φώφη Γεννηματά επανέλαβε ότι έκανε τα πάντα να προστατεύσει το ΠΑΣΟΚ που υπάρχει στο Κίνημα Αλλαγής και το Κίνημα Αλλαγής υπάρχει, γιατί έχει μέσα του το ΠΑΣΟΚ. Ως κυριότερο λόγο ανέφερε ότι αν δεν είχε συγκροτηθεί το Κίνημα Αλλαγής το ΠΑΣΟΚ θα κατασυκοφαντείτο διαρκώς από τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ με στόχο την πλήρη διάλυση του. «Δεν έφυγα ποτέ από το ΠΑΣΟΚ και τη Χαριλάου Τρικούπη, κι έμεινα για να ενώσω τα κομμάτια που απέμειναν. Το καταφέραμε με σκληρή δουλειά και στρατηγική. Όποιος θέλει, να έρθει στη Χαριλάου Τρικούπη, να μιλήσουμε για το ΠΑΣΟΚ», σημείωσε η κ. Γεννηματά.

Με αυτοκριτική διάθεση παραδέχθηκε λάθη κι αδυναμίες σ' αυτήν την πορεία, όπως η μη εκλογή νομαρχιακών και τοπικών οργάνων, και πρόσθεσε πως «πικράναμε πράγματι στελέχη μας».

Η Φώφη Γεννηματά χαιρέτησε τις ενέργειες για το Δίκτυο Νέας Γενιάς που συγκροτούν νεολαίοι του ΚΙΝΑΛ, και άσκησε έντονη κριτική στη ΝΔ και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που εφαρμόζει πολιτικές για λίγους και κυβερνά, όπως υποστήριξε, με την ενός ανδρός αρχή.

Ταυτόχρονα κατέκρινε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι δέσμιος παρωχημένων αντιλήψεων και πως έχασε δυο ευκαιρίες να αλλάξει τη χώρα. Την πρώτη με τη πολιτική τής αυταπάτης και τη δεύτερη με τη συγκυβέρνηση με τον Πάνο Καμμένο και την αποδοχή του Τρίτου Συμβολαίου.

