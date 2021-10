Life

Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων - “Pet Stories”: Η Άντα Λιβιτσάνου και η τυφλή σκυλίτσα της (βίντεο)

Η Άντα Λιβιτσάνου εγκαινίασε την νέα ενότητα της εκπομπής "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

Ο κτηνίατρος Λάζαρος Καρανάσιος συνάντησε την Άντα Λιβιτσάνου και την τυφλή σκυλίτσα της, την “Lucky”, εγκαινιάζοντας μία νέα ενότητα της εκπομπής του ΑΝΤ1 “Το Πρωινό”.

Όπως εξήγησε η Φαίη Σκορδά για την ενότητα “Pet Stories”, «μέσα από τα ζώα που έχουμε στο σπίτι μας, θα μαθαίνουμε καλύτερα τους ιδιοκτήτες τους».

Η “Lucky” ήταν μόλις 12 κιλά όταν την υιοθέτησε η Άντα Λιβιτσάνου. Τυφλή και εξασθενημένη από λεισμανίαση (καλαζάρ), η ζωή της σκυλίτσας άλλαξε προς το καλύτερο.

Ήταν πραγματικά πολύ τυχερή, όπως υποδηλώνει και το όνομά της, είπε η Άντα Λιβισάνου. Επεσήμανε πως καταλαβαίνει την ανησυχία πολλών για την φροντίδα κατοικίδιων με προβλήματα, ωστόσο εξήγησε πως «αυτά τα σκυλάκια, που είναι ταλαιπωρημένα, εγκαταλελειμμένα και έχουν περάσει δύσκολα στη ζωή τους, έχουν μία ευκολία για να σε ακούσουν, συγκεντρώνονται πιο εύκολα».

Σήμερα η “Lucky” έχει προσαμοστεί πλήρως στον χώρο της, έχει φθάσει τα 22 κιλά σε βάρος και η αλλαγή της είναι τεράστια.

