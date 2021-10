Πολιτική

ΚΙΝΑΛ: Για την ηγεσία λόγο έχουν τα μέλη και οι φίλοι της παράταξης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Έτσι τηρούνται οι καταστατικές διατάξειςκαι δεν αποκλείεται κανείς», λέει το περιβάλλον Γεννηματά

Στον απόηχο της χθεσινής επεισοδιακής συνεδρίασης της ΚΠΕ του ΚΙΝΑΛ, με το θέμα του μητρώου για τις υπογραφές να παραμένει αγκάθι, πηγές από το περιβάλλον της Φώφης Γεννηματά, σημειώνουν πως: «με μεγάλη πλειοψηφία, η Κεντρική Επιτροπή του Κινήματος Αλλαγής ενέκρινε χθες τις διαδικασίες ανάδειξης προέδρου σύμφωνα με την ομόφωνη εισήγηση της ΕΔΕΚΑΠ συμπεριλαμβάνοντας και μια σειρά τροποποιήσεων που προτάθηκαν από μέλη της ΚΠΕ».

Όπως εξηγούν «με την απόφαση αυτή διευκολύνονται οι υποψήφιοι για την συλλογή των 5000 υπογραφών υποστήριξης από υπάρχοντα μέλη του κόμματος ή νέα μέλη που θα γραφούν μέχρι την επίσημη ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων. Έτσι τηρούνται οι καταστατικές διατάξεις (που έχουν ψηφιστεί ομόφωνα και από τους τέσσερις υποψηφίους στο Συνέδριο μας) και δεν αποκλείεται κανείς».

Ενώ με αιχμή καταλήγουν λέγοντας πως, «εκείνο που αποκλείεται είναι να προτείνουν υποψηφίους μέλη ή φίλοι άλλων κομμάτων».

Η Φώφη Γεννηματά, συναντήθηκε σήμερα με το Προεδρείο της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ. Αμέσως μετά έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Οι μεθοδεύσεις της Κυβέρνησης Μητσοτάκη στο θέμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, εξυπηρετούν μόνο τους εκλεκτούς της, απέναντι στο δημόσιο συμφέρον.

Δεν επιτρέπει στη ΔΕΗ να συμβάλλει στην ομαλοποίηση της αγοράς ενέργειας, αφήνει απροστάτευτους τους καταναλωτές, την ώρα που οι αυξήσεις στο ρεύμα-και σε βασικά προϊόντα-πλήττουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ενώ την ίδια ώρα κλείνει τα μάτια στα φαινόμενα κερδοσκοπίας των funds με τις τιμές της μετοχής της ΔΕΗ, που δημιουργούν ενδείξεις για «εσωτερική πληροφόρηση».

Απέναντι σε αυτές τις μεθοδεύσεις η επιλογή μας είναι σαφής: Να υπερασπιστούμε την δημόσια περιουσία, το συμφέρον του Ελληνικού λαού.»

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Παγώνη: Ναι στα μπουζούκια, όχι στις συναυλίες

Νέα Δημοκρατία: Σαν σήμερα η ίδρυση του κόμματος

Μυρτώ: “Την έχουν αφήσει στην τύχη της”, λέει η μητέρα της