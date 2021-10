Πολιτική

Τσίπρας: εξιλέωση της ακροδεξιάς η θεωρία των δύο άκρων

«Υποχρέωση της κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη να αφήσει τις ίσες αποστάσεις για το χάιδεμα του ακροδεξιού ακροατηρίου», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Την άποψη ότι ακολουθεί «μία περίοδος μεγάλης κοινωνικής έντασης, ανασφάλειας και αβεβαιότητας, σε όλα τα πεδία», εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, κατά την ομιλία του στη σημερινή συνεδρίαση της ΚΟ του κόμματος.

«Από την πανδημία που ακόμα μας απειλεί, το αφόρητο κύμα της ακρίβειας για κάθε νοικοκυριό, την ανεργία και την επισφάλεια, ως την ενεργειακή και κλιματική κρίση και τις παγκόσμιες γεωπολιτικές ανακατατάξεις», είπε, τονίζοντας ότι «σε τέτοιες περιόδους ανασφάλειας και αβεβαιότητας βρίσκουν πάντα πρόσφορο έδαφος να βγουν ξανά στην επιφάνεια οι εφιάλτες της ιστορίας. Οι δυνάμεις του μίσους και του ρατσισμού. Για να σπείρουν φόβο και βία», σημείωσε, ενώ έκανε αναφορά «στα αποκρουστικά φαινόμενα ακροδεξιάς βίας σε Λύκειο της Θεσσαλονίκης».

«Είναι το ίδιο Λύκειο που όταν πριν τρία χρόνια μαθητές του αναρτούσαν πανό με το σύνθημα η Δημοκρατία ξεπουλά τη Μακεδονία, κανείς από όσους σήμερα κρατάνε αποστάσεις και δήθεν ξαφνιάζονται, δεν έδειξε να ενοχλήθηκε», υπογράμμισε.

Ταυτόχρονα, χαρακτήρισε «υποχρέωση της κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη να αφήσει τις ίσες αποστάσεις για το χάιδεμα του ακροδεξιού ακροατηρίου».

«Η χυδαία και ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων, δεν αποτελεί επίθεση στην αριστερά αλλά ξέπλυμα και εξιλέωση της ακροδεξιάς. Και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο»,τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

