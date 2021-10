Τεχνολογία - Επιστήμη

Εμβόλιο - ΕΜΑ: Ποιοι πρέπει να κάνουν την τρίτη δόση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ελλάδα και πολλές ακόμα ευρωπαϊκές χώρες έχουν δρομολογήσει τη χορήγηση αναμνηστικών δόσεων

Ενέκρινε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων τη χορήγηση τρίτης δόσης των εμβολίων της Pfizer και της Moderna σε ασθενείς με σοβαρή εξασθένηση ή καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος.

Η απόφαση για τη χορήγηση αναμνηστικών δόσεων σε άλλες πληθυσμιακές ομάδες θα ληφθεί ξεχωριστά για κάθε χώρα από τις τοπικές ρυθμιστικές αρχές, αναφέρει ο ΕΜΑ στην ανακοίνωσή του.

Στους ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, η αναμνηστική δόση πρέπει να χορηγείται τουλάχιστον 28 ημέρες μετά τη δεύτερη δόση, λέει ο οργανισμός.

Η σύσταση βασίστηκε σε μελέτες που δείχνουν ότι μια επιπλέον δόση εμβολίου οδηγεί στην παραγωγή αντισωμάτων για τον κορονοϊό σε ασθενείς που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικά φάρμακα λόγω μεταμόσχευσης.

«Αν και δεν υπάρχουν άμεσες ενδείξεις ότι η ικανότητα παραγωγής αντισωμάτων σε αυτούς τους ασθενείς προσφέρει προστασία έναντι της Covid-19, η επιπλέον δόση είναι αναμενόμενο να αυξάνει τα επίπεδα προστασίας σε ορισμένους τουλάχιστον ασθενείς» επισημαίνει η ανακοίνωση.

Η Ελλάδα και πολλές ακόμα ευρωπαϊκές χώρες έχουν δρομολογήσει τη χορήγηση αναμνηστικών δόσεων χωρίς την έγκριση του ΕΜΑ, μια πρακτική που σύμφωνα με την Κομισιόν ενέχει νομικούς κινδύνους.

Στις ΗΠΑ, η αναμνηστική δόση του εμβολίου της Pfizer εγκρίθηκε για τους ηλικιωμένους και ευάλωτες ομάδες όπως το υγειονομικό προσωπικό.

Επαρκή δεδομένα για την αξιολόγηση των αναμνηστικών δόσεων με άλλα εμβόλια δεν είναι ακόμα διαθέσιμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεοδωρίδου: Αντιγριπικό εμβόλιο και εμβόλιο για τον κορονοϊό μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα

ISIS: Σύλληψη τζιχαντιστή στο κέντρο της Αθήνας

Mad Clip: Φωτογραφία από το νεκροτομείο προκαλεί σάλο