Οικονομία

Facebook: black out διαρκείας και ζημιά 160 εκατ. δολαρίων στην παγκόσμια οικονομία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε "ελεύθερη πτώση" η μετοχή του Facebook στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Άλυτο παραμένει το πρόβλημα στο Facebook, το οποίο έχει «πέσει» βγάζοντας μήνυμα εδώ και ώρες πως δεν είναι δυνατή η πρόσβαση. Ίδια προβλήματα αντιμετωπίζει επίσης το Instagram, το Messenger αλλά και το WhatsApp.

Ο λόγος του black out παραμένει άγνωστος, ωστόσο υπάρχουν αναφορές ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν καν να εισέλθουν στα γραφεία τους.

Σύμφωνα με όσα μετέφερε η δημοσιογράφος των New York Times, Sheera Frenkel, μετά από επικοινωνία με εργαζόμενο στον τεχνολογικό κολοσσό, το άτομο αυτό περιέγραψε ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να εισέλθουν στο κτιριο για να λύσουν το πρόβλημα καθώς οι κάρτες εισόδου έχουν μπλοκαριστεί.

Was just on phone with someone who works for FB who described employees unable to enter buildings this morning to begin to evaluate extent of outage because their badges weren’t working to access doors. — Sheera Frenkel (@sheeraf) October 4, 2021

Η πρόσβαση στο Facebook είναι αδύνατη για τους χρήστες από το απόγευμα της Δευτέρας, όταν περίπου στις 18:30 όσοι προσπάθησαν να ανανεώσουν τη σελίδα τους είδαν το μήνυμα ότι δεν είναι δυνατή η πρόσβαση.

Η συγγνώμη του επικεφαλής τεχνολογίας

Με μήνυμά του στο Twitter, ο CTO της Facebook, Mike Schroepfer, ζήτησε συγγνώμη από τους χρήστες, αναφέροντας ότι υπάρχουν προβλήματα δικτύωσης και ότι εργάζονται όσο τον δυνατόν συντομότερα για να λύσουν το πρόβλημα.

«Ειλικρινή συγγνώμη σε όλους όσοι επηρεάζονται από τις διακοπές των υπηρεσιών που υποστηρίζονται από το Facebook αυτή τη στιγμή. Αντιμετωπίζουμε προβλήματα δικτύωσης και οι ομάδες εργάζονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα για τον εντοπισμό σφαλμάτων και την αποκατάσταση όσο το δυνατόν γρηγορότερα» αναφέρει στο twitter.

*Sincere* apologies to everyone impacted by outages of Facebook powered services right now. We are experiencing networking issues and teams are working as fast as possible to debug and restore as fast as possible — Mike Schroepfer (@schrep) October 4, 2021

Zημιά 160 εκατ. δολαρίων στην παγκόσμια οικονομία

H αξία της μετοχής του Facebook στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης έχει πέσει πάνω από 5% και συνεχίζει.

Παράλληλα η NetBlocks, υπηρεσία που παρακολουθεί τα κρασαρίσματα στο διαδίκτυο και τον οικονομικό αντίκτυπο, εκτιμά πως η διακοπή του Facebook έχει προκαλέσει στην παγκόσμια οικονομία ζημιά 160 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ειδήσεις σήμερα:

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Nautical Geo: διάλογος σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο

Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ: μπαράζ δημοσιευμάτων για την εξαγορά-“μαμούθ” (βίντεο)

Κορονοϊός: 2125 νέα κρούσματα, δεκάδες νεκροί και αύξηση διασωληνωμένων