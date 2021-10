Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Δημόπουλος: απαραίτητα τα μέτρα όπου η εμβολιαστική κάλυψη είναι χαμηλή (βίντεο)

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ εμφανίστηκε θετικός τη διεξαγωγή των παρελάσεων, αλλά με την τήρηση μέτρων. Πως εξήγησε τις συχνές αλλαγές τακτικής για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Αθανάσιος Δημόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», είπε ότι στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο τα μαθήματα έχουν ξεκινήσει πλέον σε όλα τα τμήματα. Υπάρχουν όπως είπε προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπιστούν άμεσα, ενώ η εμβολιαστική κάλυψη στο εκπαιδευτικό προσωπικό είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Σε ότι αφορά το μέτωπο της πανδημίας, ο κ. Δημόπουλος παρατήρηση ότι υπάρχουν περιοχές με μικρή εμβολιαστική κάλυψη, μικρότερη του 50% - 60% και εκεί είναι απαραίτητο να υπάρχουν περιοριστικά μέτρα. Μόνη λύση σε αυτές τις περιοχές όπως είπε, είναι η αύξηση των ποσοστών εμβολιασμού.

Σχετικά με τις παρελάσεις, ο κ. Δημόπουλος είπε ότι κατά την άποψη του θα πρέπει να πραγματοποιηθούν, αλλά με περιοριστικά μέτρα, όπως η χρήση μάσκας και η τήρηση αποστάσεων.

Ο κ. Δημόπουλος ερωτηθείς σχετικά, είπε ότι η πανδημία έχει εκπλήξει πολλές φορές την παγκόσμια κοινότητα και μοιραία οδηγεί σε αλλαγή αντιμετώπισης της τακτικής απέναντι στον κορονοϊό, καθώς νέα δεδομένα όπως για παράδειγμα η μετάλλαξη Δέλτα, ανατρέπουν την κατάσταση.

Επίσης, ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, υπογράμμισε ότι για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η πανδημία, θα πρέπει να προχωρήσει ο εμβολιασμός σε ολόκληρο τον πλανήτη κι αυτή τη στιγμή στα 30 φτωχότερα κράτη του πλανήτη η κάλυψη είναι μικρότερη του 2%.

Τέλος και μεταξύ άλλων, ο κ. Δημόπουλος είπε ότι το άνοιγμα των σχολείων δεν έφερε ουσιαστική αύξηση των κρουσμάτων στα παιδιά κι αυτό οφείλεται και στη συμμόρφωση σε σειρά μέτρων, όπως για παράδειγμα η χρήση μάσκας, η οποία καλό θα ήταν να επεκταθεί και σε εκδηλώσεις για παιδιά εκτός σχολείου.

