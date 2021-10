Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – εμβόλιο: έρχονται νέες ελευθερίες για τους πλήρως εμβολιασμένους

Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται αύριο. Ποια είναι τα σενάρια που εξετάζονται. Στόχος των νέων ελευθεριών να αποτελέσουν κίνητρο για τους ανεμβολίαστους.

Της Κατερίνας Χαραλαμπάκου

Νέες ελευθερίες προς τους πολίτες που είναι πλήρως εμβολιασμένοι, αναμένεται να ανακοινωθούν αύριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες σε κλειστούς χώρους εστίασης και διασκέδασης όπου εισέρχονται μόνο όσοι έχουν εμβολιαστεί δεν θα τηρούνται μέτρα όπως η υποχρέωση να είναι καθήμενοι, αλλά και μέτρα πληρότητας. Ενώ δεν θα χρειάζεται να υποβάλλονται σε rapid test για καμία δραστηριότητα.

Επίσης εξετάζεται το ενδεχόμενο να έχουν απόλυτη ελευθερία κινήσεων ακόμα στις λεγόμενες «κόκκινες» περιοχές, δηλαδή για παράδειγμα θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα από τη 01:00 έως 06:00

Μεταξύ άλλων, μελετάται να υπάρχει μουσική στην εστίαση και να λειτουργούν τα αμιγή καταστήματα χωρίς περιορισμό.

Στόχος των νέων ελευθεριών είναι να αποτελέσουν κίνητρο για τους ανεμβολίαστους ώστε να εμβολιαστούν και να ενισχυθεί το τείχος ανοσίας. Ωστόσο η ανησυχία είναι μεγάλη καθώς καθημερινά χάνονται κατά μέσο ορό 30 άνθρωποι. Τον περασμένο μήνα έχασαν τη ζωή τους 1.085 ασθενείς με κορονο»ιό Ο Ευάγγελος Βενιζέλος μάλιστα ζητά απαντήσεις από την επιστημονική κοινότητα

Νέος πρόεδρος του ΕΟΔΥ αναλαμβάνει και επίσημα ο Καθηγητής Παιδιατρικής και Επιδημιολογίας Θεοκλής Ζαούτης, ο οποίος συναντήθηκε νωρίτερα με τον υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη, και συμφώνησαν να αναλάβει τη θέση, έπειτα από την παραίτηση του Παναγιώτη Αρκουμανέα, η οποία έγινε δεκτή μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Αντιδράσεις κομμάτων για την διαχείριση της πανδημίας

«Με 15.000 νεκρούς, 300 κάθε βδομάδα, ο κ. Μητσοτάκης προσποιείται ότι όλα βαίνουν καλώς και δεν έχει καμία ευθύνη», αναφέρει σε ανάρτηση του ο Αλέξης Τσίπρας, αναφερόμενος και στην επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε προς τον Πρωθυπουργό για την διαχείριση της πανδημίας.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης δήλωσε «ενώ τα νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη γονατίζουν απ’ τις αναστολές και την πίεση στις ΜΕΘ, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να κάνει το ίδιο τραγικό λάθος με πέρυσι. Ας μη μετρήσουμε άλλους νεκρούς. Ο Υπ. Υγείας κ. Θάνος Πλεύρης μας έδωσε μια γεύση των όσων πρόκειται να ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα σχετικά με τα μέτρα κατά του covid -19. O διαχωρισμός ανεμβολίαστων- εμβολιασμένων σε πρώτο πλάνο για ακόμα μια φορά, αφού η κυβέρνηση αδυνατεί να βρει σοβαρές λύσεις συνεχίζει να εμμένει στην κοινωνική πόλωση και να κατηγορεί τους πολίτες για ανευθυνότητα. Και όλα αυτά την ώρα που η βόρεια Ελλάδα κοκκινίζει και ο κ. Βορίδης διαβεβαιώνει ότι οι επερχόμενες παρελάσεις θα γίνουν κανονικά. Πραγματικά το οξύμωρο συνεχίζεται. Ενώ ανακοινώνονται «ελευθέριες» για τους εμβολιασμένους, οι οποίοι θα μπορούν να πηγαίνουν ελεύθερα σε κλειστούς χώρους μαζί με ανεμβολίαστους που απλά πρέπει να κάνουν τεστ».

Η Ελληνική Λύση αναφέρει σε ανακοίνωση της, «Η αναθεωρημένη λίστα του αμερικανικού CDC εξακολουθεί να κατατάσσει την Ελλάδα στην κατηγορία 4, με την σύσταση ακόμα και στους πλήρως εμβολιασμένους, να μην επισκεφθούν την χώρα. Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση έλαβε τα σκληρότερα μέτρα με αφορμή την πανδημία, είχε το εκτενέστερο καθολικό κλείσιμο και πρωτοφανείς απαγορεύσεις οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας, παραμένει στην μαύρη λίστα των ΗΠΑ. Μιλάμε για την απόλυτη κυβερνητική αποτυχία, την ώρα μάλιστα που η ΝΔ διαπραγματεύεται αμυντική συμφωνία «αορίστου διάρκειας» με τις ΗΠΑ. Ετοιμάζεται δηλαδή να παραχωρήσει εθνική κυριαρχία επ’ αόριστο σε μία χώρα που αποτρέπει τους πολίτες της ακόμα και να μας επισκεφθούν».

«Η διαχείριση της πανδημίας και το εμβολιαστικό πρόγραμμα πηγαίνει διαρκώς από το κακό στο χειρότερο. Η Κυβέρνηση συνεχίζει να επιλέγει την ανόητη μορφή του αυταρχισμού που χτυπάει ακόμα περισσότερο τον εμβολιασμό, αντί να αγκαλιάσει μια πραγματικά προοδευτική και ανθρώπινη στρατηγική απέναντι στους ανεμβολίαστους. Ο αντί-αντιεμβολιασμός είναι ο χειρότερος εχθρός του εμβολιαστικού προγράμματος. Μόνο μέσα από την πειθώ και τον σεβασμό μπορεί η μεγάλη μερίδα των ανεμβολίαστων να πειστεί. Ωστόσο ναρκοθετείται κάθε τέτοια προσπάθεια, όταν με μπροστάρηδες τους κ. Πλεύρη και Γεωργιάδη (αν και δεν έχει σχετικό χαρτοφυλάκιο) υιοθετείται η εκβιαστική λογική ώστε τελικά να αυξάνεται το διχαστικό κλίμα και να προωθείται ο κοινωνικός αυτοματισμός», αναφέρει, μεταξύ άλλων, το ΜέΡΑ25.

