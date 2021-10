Κοινωνία

Δίκη Ιωάννας – Ιατροδικαστής: ένα σφηνάκι βιτριόλι να έπινε θα οδηγούσε στο θάνατο

Το πείραμα του ιατροδικαστή για προμήθεια καυστικού υγρού και οι κίνδυνοι που αντιμετώπισε η Ιωάννα κατά την επίθεση.

Την κλινική εικόνα της Ιωάννας μετά την επίθεση, έδωσε στο δικαστήριο ο ιατροδικαστής Σωκράτης Τσαντήρης, ο οποίος έκανε λόγο για μεγάλη ποσότητα καυστικού υγρού που δέχθηκε η 36χρονη το οποίο προκάλεσε ενιαίο και καθολικό έγκαυμα.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, «η Ιωάννα δέχτηκε πολύ μεγάλη ποσότητα από δοχείο με μεγάλο στόμιο, στην αριστερή της πλευρά».

Όπως κατέθεσε ο κ. Τσαντήρης, «το έγκαυμα ήταν ενιαίο και καθολικό. Το υγρό διαβρώνει τα ρούχα, ακόμα και μέταλλα. Προκαλεί εγκαύματα κάτω από το δέρμα. Αρχικά έπεσε στα μαλλιά της τα οποία το τράβηξαν σαν σφουγγάρι».

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, η κατηγορούμενη αιφνιδίασε την Ιωάννα, «έπιασε το θύμα εξ απήνης και αυτό το τραύμα σε καθηλώνει αμέσως. Δημιουργεί μια ανοιχτή πληγή, άρχισαν να διαβρώνονται τα όργανα. Μπόρεσε και την πλησίασε πάρα πολύ ώστε να δεχτεί πολύ μεγάλη ποσότητα. Θεωρώ ότι το έριξε από μεγάλη φιάλη με μεγάλο στόμιο. Πρέπει να ήταν σαν κανάτα γιατί έφυγε όλη η ποσότητα μαζί. Η φορά της κίνησης του δράστη ήταν από τα αριστερά του θύματος. Ήταν σε μεγάλη ποσότητα. Στοχεύθηκε πρόσωπο και τράχηλος. Το πιθανότερο είναι να το πέταξε ευθεία».

Ο μάρτυρας επισήμανε πως το υγρό που δέχθηκε η Ιωάννα είναι μια εξαιρετικά διαβρωτική ουσία που χρησιμοποιείται στην βιομηχανία. «Το θύμα θα μπορούσε να έχει απολέσει τις αισθήσεις του επιτόπου. Μπόρεσε και σηκώθηκε πάρα το σοκ και περπάτησε για να καθαρίσει το οξύ. Κατά κάποιο μαγικό τρόπο δεν το εισέπνευσε, ενώ έχει εγκαύματα περιτραυματικά. Θα μπορούσε να καταπιεί ακόμη και μια ελάχιστη ποσότητα. Αν είχε πιει ένα σφηνάκι θα μπορούσε να οδηγηθεί στο θάνατο» είπε ο ιατροδικαστής.

Ο κ. Τσαντήρης είπε επίσης, πως επιχειρώντας να προμηθευτεί βιτριόλι για ερευνητικούς λόγους, χρειάστηκε να δηλώσει την επαγγελματική του ιδιότητα, να συμπληρώσει μια υπεύθυνη δήλωση και να εγκριθεί ο λόγος χρήσης και συμπλήρωσε ότι: «Και μόνο η εισπνοή της μυρωδιάς μπορεί να προκαλέσει τεράστια προβλήματα. Έχω αντιληφθεί τη βαριά σωματική βλάβη που έχει υποστεί η Ιωάννα. Για μένα ο κίνδυνος δεν έχει τελειώσει, δεν μπορεί να εκτίθεται στον ήλιο, δεν μπορεί να καταναλώνει φαγητά και υγρά».

Εισαγγελέας: Θα μπορούσε να πεθάνει;

Μάρτυρας: Χωρίς να είσαι γιατρός αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί να προκαλέσει θάνατο. Το γράφει στη συσκευασία του υγρού με κεφαλαία γράμματα.

