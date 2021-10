Life

“The 2Night Show”: Τρίτη με δύο αθλητές και ένα “ζευγάρι” (εικόνες)

Ξεχωριστούς καλεσμένους φιλοξενεί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, που θα μας κρατήσει παρέα με την συντροφιά του και απόψε, στον ΑΝΤ1 φυσικα.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2night Show» τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη και τον Σάκη Κατσούλη.

Το «αχώριστο» ζευγάρι, που γνωρίσαμε μέσα από το «Survivor» μιλά για τον χωρισμό, αλλά και την επανασύνδεσή του, καθώς και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, βγαίνοντας από το παιχνίδι. Δέχτηκαν αρνητικά σχόλια από τον κόσμο;

Πώς σχολιάζουν το γεγονός ότι οι δικοί τους άνθρωποι εκτέθηκαν στα ΜΜΕ; Τι σχέδια έχουν για το μέλλον; Τέλος, αφού απαντούν ο ένας για τον άλλον με… τα μάτια κλειστά, μεταμορφώνουν ο ένας τον άλλον και στιλιστικά!

Ο Θοδωρής Ιακωβίδης, ο αρσιβαρίστας που συγκίνησε όλη την Ελλάδα με τις δηλώσεις του, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, συναντά τον Γρηγόρη.

Ο Έλληνας αθλητής μιλά για τις δυσκολίες και τα «βάρη» που έχει σηκώσει όλα αυτά τα χρόνια, για το bullying που έχει δεχτεί, αλλά και για τα σχόλια που ακούστηκαν μετά το ξέσπασμά του. Ο «γίγαντας» με τη χρυσή καρδιά συναντά και τον μικρό Σπύρο Ντούγια, σε μια… αρένα άρσης «ελαφρών» βαρών.

Στην παρέα του «The 2night Show», έρχεται και ο Αργυρός Ολυμπιονίκης του Τόκιο, και αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Πόλο, Γιάννης Φουντούλης.

Ο σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων, που με τη συγνώμη του για τους πανηγυρισμούς της Εθνικής Ομάδας Πόλο συγκλόνισε όλη τη χώρα, μιλά για τη χαρά της νίκης, για τα μελλοντικά του σχέδια, για την οικογένειά του και αποκαλύπτει όλα όσα γίνονται κατά τη διάρκεια ενός αγώνα κάτω από το νερό.

Μαζί ξενυχτάμε, παίζουμε, γελάμε, συγκινούμαστε, ακούμε τις πιο ενδιαφέρουσες εξομολογήσεις!

«The 2night Show»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη, στις 23:30

#The2NightShow

