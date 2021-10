Οικονομία

Pricefox και Ergo Ασφαλιστική ξεκινούν συνεργασία

Αυξάνονται διαρκώς οι συνεργάτες της πρωτοπόρας πλατφόρμας για την ασφάλιση στην Ελλάδα, που βοηθά τους ιδιοκτήτες οχημάτων, γρήγορα και εύκολα, να βρουν το συμβόλαιο που τους συμφέρει.

To Pricefox έχει εισέλθει στο χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Ελλάδα, μέσω της καινοτόμας πλατφόρμας σύγκρισης τιμών, του Pricefox. Το Pricefox υποστηρίζεται από την εμπειρία και την επιχειρηματική αφοσίωση δύο πολύ ισχυρών εταίρων, του ομίλου Antenna και της Compare Europe Group, μέλος της Nova Founders Capital.

Το Pricefox από σήμερα εντάσσει στην πλατφόρμα την Ergo Ασφαλιστική φτάνοντας συνολικά τις 16 συνεργασίες, θα συνεχίσει να εμπλουτίζει τις συνεργασίες τους επόμενους μήνες. To Pricefox βοηθάει τους Έλληνες καταναλωτές να βρουν και να αγοράσουν την καλύτερη ασφάλεια αυτοκινήτου για αυτούς σε τρία απλά βήματα και να εξοικονομήσουν έως και 172 € ετησίως.

Ο Γενικός Διευθυντής του Antenna Amplifier, Greg Miall, ανέφερε: «Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για τη συνεργασία μας με την Compare Europe Group και τη νέα μας πλατφόρμα. Οι Έλληνες καταναλωτές έχουν προσαρμοστεί πολύ γρήγορα στα ψηφιακά κανάλια κατά τη διάρκεια της πανδημίας και πιστεύουμε ότι το Pricefox θα δώσει τη δυνατότητα στους Έλληνες να αγοράσουν την καλύτερη ασφάλεια για το αυτοκίνητό τους γρήγορα και εύκολα, εξοικονομώντας χρήμα και χρόνο».

Ο CEO της Compare Europe Group και Partner στη Nova Founders Capital, Stefan Bruun, δήλωσε: «Είμαστε χαρούμενοι που φέρνουμε την πλατφόρμα μας και την εμπειρία μας στην Ελλάδα και δίνουμε τη δυνατότητα στους Έλληνες καταναλωτές να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες της πιο καινοτόμας πλατφόρμας σύγκρισης τιμών, όπως κάνουν ήδη περισσότερο από 1 εκατομμύριο καταναλωτές σε άλλες 15 χώρες».

Ο Δημήτρης Τσατίρης, Γενικός Διευθυντής του Pricefox, ανέφερε: «Σκοπός μας είναι οι συνεργασίες μας να εξασφαλίζουν αξιοπιστία και φερεγγυότητα στους πελάτες μας και εμείς με την σειρά μας να βρίσκουμε τις καλύτερες τιμές για τους πελάτες μας και να προσφέρουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση στην Ελλάδα. Οι καταναλωτές συγκρίνουν πλέον προσφορές από 16 ασφαλιστικές εταιρείες γρηγορότερα από οπουδήποτε αλλού, καθώς καταφέραμε να δίνουμε προσφορές μόλις 30 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που ο πελάτης βάλει την πινακίδα του, κάνοντας το Pricefox την γρηγορότερη πλατφόρμα στην Ελλάδα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που οι ασφαλιστικές εταιρείες μας εμπιστεύονται και εμείς με τη σειρά μας θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε τους Έλληνες καταναλωτές σχετικά με την ασφάλιση και την σημασία της, καθώς και να τους βοηθάμε να βρίσκουν τις καλύτερες προσφορές της αγοράς».

Σχετικά με την Ergo: Η ERGO είναι ένας από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους στη Γερμανία και την Ευρώπη. Ο Όμιλος εκπροσωπείται παγκοσμίως σε περισσότερες από 30 χώρες, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του κυρίως στην Ευρώπη και την Ασία και προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα ασφαλιστικών παροχών και υπηρεσιών. Στην αγορά της έδρας της, στη Γερμανία, η ERGO συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες ασφαλιστικές επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους.

Σχετικά με εμάς: Ο Όμιλος Antenna είναι ένας ισχυρός και συνεχώς αναπτυσσόμενος διεθνής οργανισμός Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με ηγετική θέση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Δραστηριοποιείται σε 40 χώρες σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Με έδρα το Άμστερνταμ και με γραφεία σε Λονδίνο, Αθήνα και Νέα Υόρκη, ο Όμιλος Antenna απασχολεί περισσότερους από 1.800 υπαλλήλους. Ιδρύθηκε το 1988, όταν ο Μίνως Κυριακού επένδυσε στα ΜΜΕ ιδρύοντας τον Antenna Radio στην Ελλάδα. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε μια κραταιά πορεία της οικογένειας Κυριακού στον χώρο των ΜΜΕ η οποία την τοποθέτησε στην κορυφή του μιντιακού γίγνεσθαι της χώρας. Σήμερα, με επικεφαλής τον Θοδωρή Κυριακού, ο Antenna Group έχει στην κατοχή του και διαχειρίζεται ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο μιντιακών διαύλων και ποικίλων τεχνολογικών πλατφορμών. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε δωρεάν και συνδρομητική τηλεόραση, διαδικτυακές και ψηφιακές επιχειρήσεις, υλοποίηση και διανομή τηλεοπτικών παραγωγών, ραδιοφωνικούς σταθμούς, εκδόσεις περιοδικών, παραγωγή και διανομή μουσικού περιεχομένου, παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών με σχετικό μιντιακό περιεχόμενο. Τα κανάλια του Antenna Group και τα προϊόντα αυτών αναμεταδίδονται μέσω ξένων δικτύων συμπεριλαμβανομένων των Time Warner Cable, DISH, Foxtel, Comcast και Unity Media. Οι συνεργασίες που έχει εξασφαλίσει ο Όμιλος Antenna, ενισχύονται από τη σύμπραξη με ισχυρές ψηφιακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε δύσκολες -αλλά υψηλής εν δυνάμει ανάπτυξης- αγορές στην Ευρώπη, και περιλαμβάνουν την κοινοπραξία με την Vice Media και το Thrive Global της Ariana Huffington. Επιπλέον, ο όμιλος Antenna είναι στρατηγικός εταίρος και επενδυτής στην εμπορική τράπεζα Raine Group, η οποία με έδρα τη Νέα Υόρκη δραστηριοποιείται σε επενδύσεις ταχέως αναπτυσσόμενων εταιρειών στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Imagine Entertainment. Ο Όμιλος Antenna ανήκει αποκλειστικά στην οικογένεια Κυριακού.

Η Nova Founders Capital είναι μια διεθνής επενδυτική εταιρεία που χτίζει και υποστηρίζει επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η Nova Founders Capital συνεργάζεται με εξαίρετους επαγγελματίες, προσφέροντάς τους ό,τι χρειάζονται για να χτίσουν επιχειρήσεις που θα πρωταγωνιστούν στον κλάδο τους. Η Nova Founders Capital έχει ιδρύσει επιτυχώς πάνω από 30 επιχειρήσεις με διαδικτυακή παρουσία σε διάφορα μέρη του κόσμου, εκμεταλλευόμενη τη μεγάλη της εμπειρία σε ραγδαία αναπτυσσόμενες διαδικτυακές αγορές. Μεταξύ των εταιρειών της Nova Founders Capital βρίσκονται οι Samlino.dk (Δανία), Comparaja.pt (Πορτογαλία), Topcompare.be (Βέλγιο) και Vertaaensin.fi (Φινλανδία). Οι εταιρείες του ομίλου υποστηρίζονται από ισχυρούς επενδυτές, όπως η Goldman Sachs, η IFC (του World Bank Group), η Softbank, καθώς και το Alibaba.

Το Pricefox είναι η καινοτόμα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών. Οι καταναλωτές μπορούν να συγκρίνουν καλύψεις, τιμές και να αγοράσουν την ασφάλεια αυτοκινήτου τους με τρία απλά βήματα online, από τις πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές.

Οι καταναλωτές εισάγουν τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός τους και μερικά ακόμα στοιχεία, συγκρίνουν και διαλέγουν το πακέτο που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους και αγοράζουν με ασφάλεια, χωρίς δικαιολογητικά, την ασφάλεια αυτοκινήτου τους. Αμέσως, λαμβάνουν σε email το ασφαλιστήριο με όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Οι καταναλωτές όχι μόνο μπορούν να αγοράσουν από την εύχρηστη πλατφόρμα του Pricefox, αλλά μπορούν και να απευθυνθούν 24 ώρες, κάθε μέρα σε έναν από τους εξειδικευμένους συμβούλους του Pricefox.

