Facebook: τι προκάλεσε την εξάωρη διακοπή

Τι ήταν αυτό που προκάλεσε την κατάρρευση του παγκόσμιου συστήματος για περισσότερες από έξι ώρες.

Η εταιρεία Facebook Inc ανακοίνωσε σήμερα ότι μια συντήρηση ρουτίνας στο δίκτυο της εταιρείας που συνδέει τα κέντρα δεδομένων της, προκάλεσε την κατάρρευση του παγκόσμιου συστήματος της για περισσότερες από έξι ώρες χθες.

Σε μια ανάρτηση στο ιστολόγιό του, το Facebook εξήγησε ότι οι μηχανικοί του έδωσαν μια εντολή που έριξε ακούσια όλες τις συνδέσεις στο δίκτυό του, «αποσυνδέοντας ουσιαστικά τα κέντρα δεδομένων του Facebook σε παγκόσμιο επίπεδο». Η διακοπή λειτουργίας διέκοψε την πρόσβαση στο Facebook, το Instagram και το WhatsApp παγκοσμίως.

Προκάλεσε επίσης προβλήματα στην πρόσβαση εργαζομένων σε εσωτερικά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται από τους εργαζομένους του Facebook για τη διόρθωση τέτοιων προβλημάτων, ανέφερε η εταιρεία.

Το Facebook πρόσθεσε ότι το εργαλείο ελέγχου προγράμματος είχε ένα σφάλμα και απέτυχε να σταματήσει την εντολή που προκάλεσε τη διακοπή.

