Κορονοϊός - Προνόμια σε εμβολιασμένους: οι αντιδράσεις των κομμάτων

Επιφυλάξεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την πλήρη ελευθερία στους εμβολιασμένους.

Ποικίλες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκάλεσαν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης.

Την άποψη ότι τα μέτρα αυτά «ενισχύουν το αντιεμβολιαστικό κίνημα» εκφράζει με δήλωση του ο τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ανδρέας Ξανθός. «Είναι γεγονός ότι η κυβέρνηση "κατάφερε" να δημιουργηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα αντιεμβολιαστικό κίνημα. Και με τα σημερινά μέτρα που ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας κ. Πλεύρης, κάνει ό,τι μπορεί για να το ενισχύσει», σημειώνει χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως «το πρόβλημα είναι ότι η επιστροφή στην "κανονικότητα" των εμβολιασμένων και η άρση περιορισμών στις "κόκκινες περιοχές", είναι μια επισφαλής επιδημιολογικά επιλογή, ειδικά σε περίοδο έξαρσης της πανδημίας και ευρύτατης κυκλοφορίας του ιού». «Η κυβέρνηση "παίζει" επικοινωνιακά με την "ιερή αγανάκτηση" των εμβολιασμένων εναντίον των ανεμβολίαστων και "καλοπιάνει" τους επαγγελματίες της εστίασης και της διασκέδασης. Χωρίς βεβαίως να έχουν συζητηθεί αυτά τα μέτρα σε κανένα επιστημονικό όργανο», σχολιάζει και συμπληρώνει:

«Την ώρα λοιπόν που η θέση της χώρας στους "σκληρούς δείκτες" της πανδημίας (διασωληνώσεις, θνητότητα) είναι τραγική και το "καλύτερο εμβολιαστικό πρόγραμμα της Ευρώπης" -όπως ισχυριζόταν ο κ. Μητσοτάκης- έχει "βαλτώσει", η κυβέρνηση ρίχνει τα standards ασφαλείας και στέλνει για άλλη μια φορά λάθος μήνυμα στην κοινωνία». «Αντί λοιπόν για μια επικαιροποιημένη υγειονομική στρατηγική στη νέα φάση, με προτεραιότητα ένα αξιόπιστο και πειστικό restart των εμβολιασμών, την καλή επιδημιολογική επιτήρηση και προνοσοκομειακή διαχείριση, καθώς και την έγκαιρη προετοιμασία του ΕΣΥ με εμπλοκή των ιδιωτικών κλινικών στα περιστατικά covid, η κυβέρνηση επιμένει στην λογική της ατομικής ευθύνης και στην αποτυχημένη και διχαστική γραμμή της "ελευθερίας" και των "προνομίων" για τους εμβολιασμένους», τονίζει και καταλήγει: «Έτσι όμως υπονομεύεται η αξιοπιστία της συνολικής διαχείρισης, δεν προκύπτουν κοινωνικές συναινέσεις και, φυσικά, δεν επιτυγχάνεται ούτε ο στόχος του καθολικού εκούσιου εμβολιασμού».

ΚΙΝΑΛ: Ρίσκο τα προνόμια στους εμβολιασμένους

To Kίνημα Αλλαγής, με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος, σχολίασε τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τους εμβολιασμένους.

«Οι εξαγγελίες για παροχή "κινήτρων" για τους εμβολιασμένους, αν δεν συνδυασθούν με αποτελεσματικούς ελέγχους εφαρμογής των μέτρων, εμπεριέχουν ένα ρίσκο», τονίζει το Κίνημα Αλλαγής, με την επισήμανση ότι η πανδημία καλπάζει, το ΕΣΥ οδηγείται και πάλι στο κόκκινο, οι εμβολιασμοί δεν προχωρούν, κάθε μέρα θρηνούμε δεκάδες θανάτους, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη.

Επίσης, κατακρίνει την κυβέρνηση, διότι, όπως αναφέρει, «δεν κάνει κάτι για να ενισχύσει την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών σε ειδικές επαγγελματικές κατηγορίες, και να προωθήσει τον εμβολιασμό στον πληθυσμό». Σύμφωνα με το Κίνημα Αλλαγής, η κρισιμότητα της κατάστασης δεν αφήνει περιθώρια για άλλα λάθη, τα οποία, όπως τονίζει «ομολογήθηκαν με την αντικατάσταση όλων των προσώπων που εμπλέκονταν στην διαχείριση της πανδημίας ως σήμερα».

ΚΚΕ: η κυβέρνηση "ξέχασε" να αναφέρει τί θα κάνει για τα μέτρα πρόληψης

"Η κυβέρνηση καλό θα ήταν να εξηγήσει πως οι σημερινές εξαγγελίες του Υπουργείου Υγείας ενισχύουν την εμβολιαστική εκστρατεία, γιατί αυτό δεν το κατάλαβε κανείς" σχολιάζει το ΚΚΕ.

"Πάνω στη βιασύνη της να αξιοποιήσει για άλλη μία φορά το εμβόλιο ως μέσο διχασμού, "ξέχασε" να αναφέρει τί θα κάνει για τα μέτρα πρόληψης, την επιδημιολογική επιτήρηση και ιχνηλάτηση και την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, που είναι απαραίτητοι όροι γα την αντιμετώπιση της πανδημίας" καταλήγει στην ανακοίνωσή του.

Ελληνική Λύση: Η κυβέρνηση επιμένει να διχάζει τους Έλληνες

"Η αποτυχημένη κυβέρνηση αφού ξήλωσε όλους τους «επιτυχημένους» της, ανακοίνωσε νέα «επιτυχημένα» μέτρα. Η κυβέρνηση επιμένει να διχάζει τους Έλληνες αποδεικνύοντας ότι δεν λειτουργεί με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας αλλά της πολιτικής εκμετάλλευσης της πανδημίας" τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση.

"Η κυβέρνηση που με τα καθολικά κλεισίματα και με τις οριζόντιες απαγορεύσεις σε οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα κατέστρεψε την Ελλάδα, επιχειρεί πάλι να δαιμονοποιήσει τους πολίτες για να αποσείσει τις ευθύνες της. Κυβέρνηση που επενδύει στον διχασμό και την προπαγάνδα αντί να ενισχύσει το ΕΣΥ και την πρωτοβάθμια περίθαλψη, είναι μια επικίνδυνη κυβέρνηση. Οι ευθύνες που την βαρύνουν για τον οικονομικό, κοινωνικό και υγειονομικό εκτροχιασμό, δεν είναι μόνο πολιτικές" καταλήγει.

ΜέΡΑ25: ελπίζαμε ότι θα ενίσχυε και το ΕΣΥ

"Η Κυβέρνηση που τόσο καιρό μας έλεγε ότι η αντιμετώπιση της πανδημίας περνάει μέσα από την απαγόρευση της μουσικής, ή ότι ο κορονοϊός μεταδίδεται περισσότερο μετά τα μεσάνυχτα, αποφάσισε σήμερα -με έναν και πλέον χρόνο καθυστέρηση- ότι αυτές οι ανόητες, αυταρχικού τύπου απαγορεύσεις δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα και καμία λογική" τονίζει με τη σειρά του ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25 Μιχάλης Κριθαρίδη.

"Θα ελπίζαμε πως μετά από αυτή την αυτονόητη διαπίστωση, η Κυβέρνηση θα προχωρούσε και σε ενίσχυση του ΕΣΥ, στη δημιουργία ενός δημοσίου δικτύου για δωρεάν, μαζικά ράπιντ τεστ στον πληθυσμό (εμβολιασμένο και μη), στην αύξηση των μέσων μεταφοράς, στη μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη και σε μια πραγματική και ουσιαστική καμπάνια ώστε με πειθώ και σεβασμό να πείσει τους ανεμβολίαστους. Ξέρουμε ωστόσο ότι οι «άριστοι» επιτελάρχες του κ. Μητσοτάκη θα πράξουν κάτι τέτοιο, καθώς δεν αποσκοπούν στην πραγματική έξοδο της χώρας από την πανδημία, αλλά στην είσοδο της ολιγαρχίας στα κερδοσκοπικά πεδία που η κάθε κρίση (υγειονομική, οικονομική κλπ.) γι' αυτούς -με τη βοήθεια της Κυβέρνησης-, γεννά".

