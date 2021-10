Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι - ψυχίατρος Ιωάννας: συνάντησα έναν άνθρωπο χωρίς πρόσωπο

Ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις μαρτύρων. Απούσα από το δικαστήριο η κατηγορούμενη. "Καθήκον μου να εξαφανιστεί η σκέψη αυτοκτονίας" είπε για την Ιωάννα ο ψυχίατρός της.

Με το εδώλιο κενό, καθώς η 37χρονη κατηγορούμενη για την επίθεση με βιτριόλι σε βάρος της Ιωάννας Παλιοσπύρου δεν ζήτησε να μεταχθεί σήμερα στο ΜΟΔ, η διαδικασία σήμερα προχώρησε με τις τελευταίες καταθέσεις μαρτύρων κατηγορίας καθώς και των δύο μαρτύρων υπεράσπισης. Πλέον, η διαδικασία περνά στην τελική φάση της με την απολογία της κατηγορουμένης, που πιθανότατα θα οριστεί στην επόμενη δικάσιμο.

Στο βήμα του μάρτυρα βρέθηκε ο ψυχίατρος που παρακολουθεί την Ιωάννα, Κωνσταντίνος Κοντοάγγελος ο οποίος κατέθεσε πως το καθήκον του είναι να εξαφανιστεί η σκέψη αυτοκτονίας που έχει η παθούσα. Ο γιατρός δήλωσε πως ποτέ ξανά δεν του έχει συμβεί να συναντά «έναν άνθρωπο χωρίς πρόσωπο»

«Συγκλονίστηκα από την εικόνα, είδα έναν άνθρωπο που δεν έχει καμία ελπίδα, κανένα όνειρο, παρά μόνο τον προσωπικό της θάνατο. Έκλαιγε, δεν κοιμόταν, είχε χάσει 15 κιλά, καθόταν κουλουριασμένη χωρίς να μιλά, χρειάστηκε να προσπαθήσω να της δώσω ελπίδα». Όπως είπε ο μάρτυρας, η Ιωάννα βιώνει μία μετατραυματική διαταραχή: «Μέσα από αυτήν τη βάρβαρη πράξη αντιμετωπίζουμε μία σοβαρή μετατραυματική διαταραχή. Όσοι παθαίνουν βαριά τραύματα από βιασμό, κακοποίηση, τροχαίο κ.λπ. βιώνουν ξανά και ξανά το τραύμα και τη στιγμή του θανάτου. Ο εγκέφαλός της έχει καταγράψει το τραύμα σαν μία βλάβη που δεν φεύγει. Δεν μπορώ να προσδιορίσω ποτέ τι έφταιξε».

Ο ψυχίατρος αναφέρθηκε στον φόβο που νιώθει η Ιωάννα «για μετά την αποφυλάκιση της κατηγορούμενης. Συνεχώς με ρωτά αν κινδυνεύει και δεν μπορώ να της απαντήσω. Είναι ένας άνθρωπος με ψυχικά αποθέματα και δυνάμεις, δεν μπορούν όλοι να το διαχειριστούν αυτό». Όπως σημείωσε ο ίδιος, στο σπίτι της Ιωάννας είναι καλυμμένος ένας τεράστιος καθρέπτης που υπάρχει «γιατί δεν θέλει να κοιτάει τον εαυτό της. Πρέπει να της δώσω μία ελπίδα ότι θα μπορέσει να ανταπεξέλθει, ότι δεν θα τη χάσω και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Υπάρχει βελτίωση, έχει βοηθήσει η φαρμακευτική αγωγή, το περιβάλλον και η υποστήριξη του κόσμου».

Στο δικαστήριο κατέθεσε και η παρουσιάστρια Αννίτα Ναθαναήλ, η οποία ήρθε κοντά με την Ιωάννα πριν από μερικούς μήνες. «Συγκλονίστηκα από τη βιαιότητα του εγκλήματος. Σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να είχε συμβεί στις κόρες μου. Ήταν ένα διαλυμένο κορίτσι. Μας πήρε καιρό να την πλησιάσω. Ήταν δύσπιστη. Δύσκολο να εμπιστευτεί κάποιον τρίτο. Προσπαθούσα να την τονώσω. Ζει στο σπίτι, δεν έχει κοινωνική ζωή, την παρακαλάω να πάμε μια βόλτα έξω το βράδυ, γιατί τη μέρα δεν πρέπει να κινείται λόγω του ήλιου. Η επαφή με τους γιατρούς δίνει κάποια ελπίδα, συνέχεια βγαίνουν νέες μέθοδοι αποκατάστασης, όλοι μάς λένε ότι πρέπει να έχει υπομονή», τόνισε. Η παρουσιάστρια είπε, επίσης, πως τις τελευταίες ημέρες «έχει κάνει βουτιά η ψυχολογία της, η στάση της κατηγορούμενης, έχει ξαναβάλει τον φόβο στη ζωή της, αναρωτιέται τι θα γίνει μετά από όλα αυτά. Αυτό που την κρατάει στη ζωή είναι τα μηνύματα του κόσμου».

Στο δικαστήριο κατέθεσαν και δύο μάρτυρες υπεράσπισης που προτάθηκαν από την κατηγορούμενη. Πρώτη κατέθεσε η φίλη της κατηγορουμένης, η οποία, μεταξύ άλλων, είπε πως η 37χρονη δεν της είχε μιλήσει ποτέ για τη σχέση της με τον 40χρονο άνδρα. «Αναφερόταν σε έναν κύριο κάποιο διάστημα, αλλά δεν έλεγε όνομα. Περίπου το 2018-2019 αναφερόταν σε αυτόν. Τον Μάιο του 2020 είχαμε επαφές αλλά δεν βρισκόμασταν τόσο τακτικά όσο πριν. Την είχαμε δει με μία φίλη μας, μας φάνηκε πεσμένη, διαφορετική από ό,τι την είχαμε συνηθίσει», σημείωσε.

Η επόμενη μάρτυρας υπεράσπισης που κατέθεσε είναι τρίτη εξαδέλφη της 37χρονης, η οποία, μεταξύ άλλων, ανέφερε πως ό,τι έμαθε το έμαθε από τις ειδήσεις. Είπε, επίσης, πως η κατηγορούμενη, «μετά την επίθεση ήταν λίγο πιο στεναχωρημένη, πιο αφηρημένη, εγώ πίστευα ότι ήταν λόγω καραντίνας, δεν μπορούσα να φανταστώ».

Πρόεδρος: Συζητήσατε για την επίθεση;

Μάρτυρας: Ναι, μου είπε «τί φρικτό αυτό που έχει συμβεί; Τι να είχε γίνει»; Ότι δεν έπρεπε να γίνει. Παρόλο που τα γεγονότα μάς έχουν φέρει σε τέτοιες καταστάσεις, δεν είναι τέτοιο παιδί. Οι γονείς της δεν είναι καθόλου καλά για αυτό δεν ήρθαν. Φοβούνται για πιθανή επίθεση. Δεν είχα ιδέα ότι την παρακολουθούσε 1,5 χρόνο πριν. Τα έμαθα όλα από τις ειδήσεις. Η κοινή γνώμη έχει δημιουργήσει μια γνώμη που δεν είναι λάθος αλλά δεν φταίνε οι γονείς.

