Οικονομία

Γεωργιάδης για ανατιμήσεις: Θα πάρουμε μέτρα αν χρειαστεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για στάση του ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνογαλλική συμφωνία και τη διαγραφή Μπογδάνου.

Για το κύμα ανατιμήσεων που πλήττει την παγκόσμια οικονομία μίλησε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση θα λάβει μέτρα αν χρειαστεί. Τόνισε δε ότι η ελληνική αγορά λειτουργεί «ρολόι» και δε χρειάζεται πανικός, καθώς δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος ελλείψεων στα ράφια, όπως παρατηρείται σε άλλες χώρες.

Όπως επισήμανε «σύμφωνα με τη Eurostat και ο Σεπτέμβριος κατέταξε την Ελλάδα σε μία από τις τελευταίες σε πληθωρισμό χώρες της Ευρώπης και συγκεκριμένα στην τρίτη από το τέλος. Έχουμε σε μέσο όρο πληθωρισμού και τον Σεπτέμβριο τα 2/3 του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά μας λειτουργεί σωστά και ακόμα η επιβάρυνση του καταναλωτή δεν είναι τόσο μεγάλη. Ο πληθωρισμός παραμένει αρνητικός» και πρόσθεσε ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το διαθέσιμο εισόδημα του ελληνικού νοικοκυριού το 2021 έχει αυξηθεί.

«Αν χρειαστεί θα πάρουμε επιπλέον μέτρα, δε χρειάζεται πανικός», υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης.

Μάλιστα, επισήμανε ότι υπάρχει ένα «φρενάρισμα» στις αυξήσεις των τιμών των πρώτων υλών και των αγαθών.

Ως προς την ενέργεια, δήλωσε ότι δεδομένου λόγω της παγκόσμιας κρίσης που λαμβάνει σχεδόν ανεξέλεγκτη μορφή η καθημερινή αύξηση των τιμών, η κυβέρνηση έχει φτιάξει ειδικότερα μέτρα για να μην επιβαρυνθεί ο καταναλωτής.

Διπλό λάθος του Τσίπρα αν δεν ψηφίσει την ελληνογαλλική συμφωνία

Ερωτηθείς σχετικά με τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ στην ελληνογαλλική συμφωνία, ο υπουργός Ανάπτυξης δήλωσε ότι είναι η τελευταία ευκαιρία για την αξιωματική αντιπολίτευση να επιτελέσει τον ρόλο της. «Θα είναι τραγικό για την Ελλάδα η αντιπολίτευση να καταψηφίσει αυτή τη συμφωνία, γιατί θα είναι πολύ άσχημο για τους συμμάχους μας, τους Γάλλους, για τους εχθρούς μας, αλλά και για τους υπόλοιπους φίλους μας να φανεί ότι, σε ένα τόσο κορυφαίας υποθέσεως για την ασφάλεια και το μέλλον της χώρας ζήτημα, η ελληνική βουλή είναι διχασμένη. Δεν έχει σημασία τι θα κάνουν τα μικρότερα κόμματα, αλλά η αξιωματική αντιπολίτευση δεν μπορεί να λείπει από αυτό το προσκλητήριο της ιστορίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι οι δικαιολογίες που έχει εκφράσει ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα είναι εξαιρετικά αδύναμες και ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ήταν υπέρ της συμφωνίας ως πρωθυπουργός, θέλει να παίξει τον ρόλο της κλασικής αντιπολίτευσης που λέει πάντα όχι σε ό,τι σημαντικό λέει η κυβέρνηση. «Τα εθνικά μας θέματα και η εθνική μας ασφάλεια δεν προσφέρονται για τέτοιου είδους μικροπολιτική. Ο κ. Τσίπρας κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος. Το λάθος δεν είναι μόνο ως προς την πατρίδα, αλλά είναι και πολιτικό λάθος, διότι η κοινή γνώμη θα του χρεώσει αυτό το όχι», συμπλήρωσε.

Απαντώντας δε στις ενστάσεις του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, για το θέμα του Σαχέλ, ανέφερε ότι ο ίδιος ως πρωθυπουργός είχε ζητήσει από την Ε.Ε να αναλάβει και στρατιωτικές πρωτοβουλίες για αυτή τη ζώνη της Αφρικής. «Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό που έχει αλλάξει από το 2018 έως σήμερα. Είναι υποκρισία», επισήμανε.

Ως προς τις ΑΟΖ, ξεκαθάρισε ότι ο όρος επικράτεια που έχει η συμφωνία περιλαμβάνει και το έδαφος και την υφαλοκρηπίδα και τα χωρικά ύδατα. «Υπάρχει μια διχογνωμία που έθεσε ο κ. Βενιζέλος αν σε αυτή συμπεριλαμβάνεται η ΑΟΖ. Ποια ΑΟΖ; Έχουμε ανακηρύξει ΑΟΖ προς την Τουρκία και δεν το ήξερα; Την ΑΟΖ που έχουμε με την Αίγυπτο την συμπεριλαμβάνει. Είναι κομμάτι της επικράτειας μας πια. Το κομμάτι που είναι να ανακηρύξουμε, θα το δούμε με τους Γάλλους μας όταν το ανακηρύξουμε», ανέφερε.

Μάλιστα, ανέφερε ότι η συμφωνία προβλέπει συνδρομή των Γάλλων σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση η επικράτεια μας και αν δεν το πράξουν, θα εκτεθούν και θα χάσουν την εμπιστοσύνη όλου του πλανήτη, «Για τη Γαλλία αν η Ελλάδα βρεθεί σε δύσκολη θέση από την Τουρκία, θα αποτελέσει μεγάλο πλήγμα στο γόητρό της, γιατί λέει ως προς την υπόλοιπη Ευρώπη και στον πλανήτη ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της ασφάλειας της Ελλάδας. 'Αρα η δέσμευση της Γαλλίας και του Μακρόν είναι μεγάλη», τόνισε.

Λήξαν το θέμα με τη διαγραφή Μπογδάνου

Σε ερώτηση που δέχθηκε για να σχολιάσει τη διαγραφή Μπογδάνου, σημείωσε ότι η συζήτηση έχει λήξει. «Ο κ. Μπογδάνος έκανε ένα λάθος, διεγράφη, πάμε παρακάτω. Δεν αξίζει να ξοδέψουμε ούτε ένα δευτερόλεπτο περισσότερο δημόσιου λόγου για όλα αυτά».

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στον Πύργο - Νεκρός γνωστός γιατρός (εικόνες)

Νέα Στύρα: Αρχαίος τάφος με νεκρούς, αγγεία και νομίσματα (εικόνες)

Γλυκά Νερά: κρίνεται οριστικά η επιμέλεια της μικρής Λυδίας (βίντεο)